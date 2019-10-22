Vitória

Passageiro é esfaqueado ao reagir a assalto em Transcol na Vila Rubim

Um homem reagiu ao assalto e acabou ferido com um golpe de faca na mão. O caso foi denunciado à Polícia Civil

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 09:10 - Atualizado há 6 anos

Um passageiro foi esfaqueado dentro de um ônibus nesta segunda-feira (21) Crédito: Ricardo Medeiros

Um passageiro de um ônibus do sistema Transcol foi esfaqueado durante um assalto ao coletivo na noite desta segunda-feira (21) quando o veículo passava pela Vila Rubim, em Vitória. Armado com uma faca, o bandido anunciou o assalto. Um passageiro que estava acompanhado de uma mulher reagiu e foi atingido com um corte nas mãos. De acordo com a polícia, o ladrão fugiu sem roubar nada e deixou a faca cair no coletivo. A tentativa de assalto foi registrada na 1ª Delegacia Regional de Vitória.

No dia 4 deste mês, um passageiro foi esfaqueado durante um assalto a ônibus do sistema Transcol que faz a linha 591 (Serra x Terminal de Campo Grande). Segundo a Polícia Militar, um bandido armado com uma faca anunciou o assalto. Na ação, ele feriu um passageiro com uma facada no tórax e fugiu levando o aparelho. Ainda de acordo com a PM, o ferimento na vítima era de corte e não perfuração. Militares que estavam na região realizaram buscas, mas o suspeito não foi localizado.

