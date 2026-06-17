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Investigação

Passageiro é detido suspeito de importunação sexual em ônibus no ES

A situação gerou um tumulto no ônibus, e os demais passageiros exigiram que o homem desembarcasse

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 18:40

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

17 jun 2026 às 18:40

Um passageiro de um ônibus interestadual foi detido suspeito de importunação sexual  dentro do veículo, que fazia a linha Governador Valadares (MG) x Vitória (ES). 


Segundo a Polícia Militar, o motorista parou o ônibus em Serra Sede e acionou a corporação. A vítima relatou aos PMs que o homem havia passado a mão pelo corpo dela, momento em que gritou e começou a chorar. A situação gerou um tumulto no ônibus, e os demais passageiros exigiram que o homem desembarcasse.


O suspeito negou as acusações e afirmou que a mulher estava dormindo e que, quando ela acordou, já começou a gritar. Ele foi levado para a delegacia. A reportagem procura a Polícia Civil para atualizar o encaminhamento dado ao suspeito, mas não houve retorno da corporação.


A Viação Águia Branca informou que o motorista agiu de acordo com o protocolo da empresa, que prevê treinamento para a rápida atuação dos colaboradores em casos de importunação sexual. A empresa acrescentou que lamenta o ocorrido e repudia qualquer tipo de assédio ou violência.

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