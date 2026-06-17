Passageiro é detido suspeito de importunação sexual em ônibus no ES

Um passageiro de um ônibus interestadual foi detido suspeito de importunação sexual dentro do veículo, que fazia a linha Governador Valadares (MG) x Vitória (ES).





Segundo a Polícia Militar, o motorista parou o ônibus em Serra Sede e acionou a corporação. A vítima relatou aos PMs que o homem havia passado a mão pelo corpo dela, momento em que gritou e começou a chorar. A situação gerou um tumulto no ônibus, e os demais passageiros exigiram que o homem desembarcasse.





O suspeito negou as acusações e afirmou que a mulher estava dormindo e que, quando ela acordou, já começou a gritar. Ele foi levado para a delegacia. A reportagem procura a Polícia Civil para atualizar o encaminhamento dado ao suspeito, mas não houve retorno da corporação.





A Viação Águia Branca informou que o motorista agiu de acordo com o protocolo da empresa, que prevê treinamento para a rápida atuação dos colaboradores em casos de importunação sexual. A empresa acrescentou que lamenta o ocorrido e repudia qualquer tipo de assédio ou violência.