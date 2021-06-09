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Homem foi assassinado

"Parecia que tinha baleado uns 10", diz marido de ferida no Centro de Vitória

Além da idosa de 66 anos, outra de 62 foi baleada e um homem de 27 anos foi executado na calçada do edifício das Repartições Públicas, próximo à Praça Oito, por volta das 10h30 desta quarta-feira (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2021 às 15:21

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 15:21

Adelino de Souza, de 58 anos, e a esposa, de 66 anos, estavam na fila quando homem foi morto a tiros no Centro de Vitória
Adelino de Souza, de 58 anos, e a esposa, de 66 anos, estavam na fila quando homem foi morto a tiros no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Correria e muitos gritos ocorreram na manhã desta quarta-feira (9) no Centro de Vitória, depois que um homem de 27 anos foi baleado por volta das 10h30, na calçada do edifício das Repartições Públicas na Avenida Getúlio Vargas, próximo à Praça Oito. Duas mulheres, de 62 e 66 anos, também acabaram atingidas pelos disparos e foram socorridas para um hospital na Capital. 
No momento do crime, uma grande fila estava formada na caçada do edifício, que abriga o Escritório Social - vinculado a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Ali também estavam Adelino de Souza, de 58 anos, e a esposa dele, de 66 anos, que acabou ferida na perna. Na hora dos disparos, o idoso se jogou no chão e tentou proteger a esposa, mas não conseguiu.
"Foi só a pipoca saindo de lá para cá. Já deitei puxando ela, mas ela escuta pouco. Ela ficou procurando o que era, e daqui a pouco ela deitou e começou a reclamar de dor. Disse que um tiro tinha acertado ela na coxa", contou em entrevista à TV Gazeta, sem informar o nome da mulher.
"Foi aquela gritaria. Parecia que tinha baleado uns 10 e eu pensei que minha esposa estava baleada em um lugar perigoso"
Adelino de Souza - Marido da mulher de 66 anos que foi baleada
A esposa de Adelino e a outra mulher ferida, de 62 anos, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. 
Homem foi assassinado a tiros no Centro de VItória
Homem foi assassinado a tiros no Centro de VItória Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

POLÍCIA INVESTIGA O CASO

O homem morto cumpriu pena por tráfico de drogas e saiu da prisão em dezembro do ano passado. Ele também tinha passagem por homicídio. A vítima estava na fila de egressos do sistema penal para ser atendido pelo Escritório Social da Sejus, quando dois criminosos chegaram ao local em uma moto. Um deles, que estava na garupa,  saltou do veículo e atirou, fugindo em seguida. O rapaz de 27 anos morreu no local. Nenhum suspeito foi preso. Veja vídeo que mostra o momento do crime.
O delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Marcelo Cavalcanti, esteve no local e disse que espera que o crime seja solucionado de forma rápida com a ajuda das câmeras que registraram o assassinato. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas.
Com informações da TV Gazeta.

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