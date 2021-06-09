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Saindo para trabalhar

Bombeiro hidráulico é assassinado na porta de casa em Vila Velha

Vítima de 26 anos foi surpreendida por quatro criminosos, sendo que um deles foi preso após o crime
Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

09 jun 2021 às 12:39

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 12:39

Bombeiro hidráulico é assassinado ao sair para trabalhar em Vila Velha
Bombeiro hidráulico é assassinado ao sair para trabalhar em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um bombeiro hidráulico de 26 anos foi assassinado na porta de casa no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, por volta das 6h desta quarta-feira (9).
Quatro bandidos pararam em frente à casa de carro quando Jeverte Dias dos Santos saía de casa para ir ao trabalho. Os ocupantes desceram do veículo, cercaram o bombeiro e atiraram várias vezes contra a vítima.
O homem esteve preso há cinco anos atrás por tráfico de drogas, mas teria deixado o crime. Porém, a polícia acredita que ele tenha deixado desafetos e que, por isso, tenha sido morto.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

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