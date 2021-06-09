Bombeiro hidráulico é assassinado na porta de casa em Vila Velha

Bombeiro hidráulico é assassinado ao sair para trabalhar em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um bombeiro hidráulico de 26 anos foi assassinado na porta de casa no bairro Morada da Barra, em Vila Velha , por volta das 6h desta quarta-feira (9).

Quatro bandidos pararam em frente à casa de carro quando Jeverte Dias dos Santos saía de casa para ir ao trabalho. Os ocupantes desceram do veículo, cercaram o bombeiro e atiraram várias vezes contra a vítima.

O homem esteve preso há cinco anos atrás por tráfico de drogas, mas teria deixado o crime. Porém, a polícia acredita que ele tenha deixado desafetos e que, por isso, tenha sido morto.