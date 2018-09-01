'Parecia cena de filme', diz testemunha sobre roubo em shopping

"Parecia uma cena de filme". É dessa forma que um despachante de veículos, de 22 anos, descreveu a manhã violenta no Shopping Boullevard, em Vila Velha, neste sábado (1º). Uma mulher teve o carro roubado após um bandido tentar assaltar um lava a jato localizado no estacionamento do estabelecimento. Um agente penitenciário que estava no local reagiu a ação e efetuou disparos. No entanto, o bandido conseguiu escapar.
O despachante, que estava no local quando tudo aconteceu, afirma que o assaltante foi ao subsolo do shopping, onde há um estacionamento e um lava a jato.
Está acontecendo um feirão de veículos no estacionamento que fica na parte externa do shopping. Eu tenho um escritório no local e parei meu carro onde está tendo a feira. As pessoas que estavam no estacionamento do subsolo contam que o criminoso estava armado e tentou roubar um carro do lava a jato que há no local. Como não conseguiu, pois o veículo estava sem as chaves, ele roubou os celulares das pessoas e rendeu uma motorista, levando o carro dela, um Fiesta preto, contou.
Ainda de acordo com o despachante, ele só percebeu a ação quando o bandido já estava no estacionamento externo. Ele conta que ouviu um barulho e ao olhar, percebeu várias pessoas correndo desesperadas enquanto o carro fugia em alta velocidade.
Foi um corre-corre danado. O shopping já tinha aberto e o estacionamento externo estava cheio por conta de um evento de motociclistas. Quando começaram os tiros, todo mundo se desesperou, sem entender o que estava acontecendo. Só depois vimos o bandido fugindo e o agente atrás. Foi uma cena de filme mesmo. Uma das balas acertou o meu carro, as outras eu não sei para onde foram. Agora quero saber se alguém vai me ressarcir. Os representantes do shopping ficaram de entrar em contato, completou.
Procurados pela reportagem, funcionários do lava-jato recusaram-se a passar qualquer informação.
GUARDA MUNICIPAL
Segundo informações da Guarda Municipal de Vila Velha, para tentar proteger a dona do carro e impedir o assalto, um agente da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus-ES) que também estava no estacionamento efetuou alguns disparos de arma de fogo. Apesar dos tiros, o assaltante conseguiu fugir do local.
Após a fuga, o bandido abandonou o carro roubado no bairro Riviera da Barra, ainda em Vila Velha. Viaturas da Polícia Militar foram encaminhadas para atender a ocorrência. De acordo com a PM, um celular também foi roubado pelo assaltante.
SHOPPING
Questionada sobre a ocorrência, a assessoria do Shopping Boulevard informou, por meio de nota, informou que um indivíduo foi identificado pela equipe de segurança patrimonial em atitude suspeita, e ao perceber que foi identificado, roubou um carro no estacionamento do shopping e fugiu. Ainda segundo a nota, A PM foi acionada e as imagens estão à disposição da Polícia Civil. O bandido ainda não foi localizado.