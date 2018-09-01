Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

'Parecia cena de filme', diz testemunha sobre roubo em shopping

Na manhã deste sábado (1º), uma mulher teve o carro roubado e um agente penitenciário reagiu ao assalto, mas o bandido conseguiu escapar, e permanece foragido
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 18:36

Os disparos aconteceram na manhã deste sábado (1º) no Shopping Bulevard de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
"Parecia uma cena de filme". É dessa forma que um despachante de veículos, de 22 anos, descreveu a manhã violenta no Shopping Boullevard, em Vila Velha, neste sábado (1º). Uma mulher teve o carro roubado após um bandido tentar assaltar um lava a jato localizado no estacionamento do estabelecimento. Um agente penitenciário que estava no local reagiu a ação e efetuou disparos. No entanto, o bandido conseguiu escapar.
O despachante, que estava no local quando tudo aconteceu, afirma que o assaltante foi ao subsolo do shopping, onde há um estacionamento e um lava a jato.
Está acontecendo um feirão de veículos no estacionamento que fica na parte externa do shopping. Eu tenho um escritório no local e parei meu carro onde está tendo a feira. As pessoas que estavam no estacionamento do subsolo contam que o criminoso estava armado e tentou roubar um carro do lava a jato que há no local. Como não conseguiu, pois o veículo estava sem as chaves, ele roubou os celulares das pessoas e rendeu uma motorista, levando o carro dela, um Fiesta preto, contou.
Ainda de acordo com o despachante, ele só percebeu a ação quando o bandido já estava no estacionamento externo. Ele conta que ouviu um barulho e ao olhar, percebeu várias pessoas correndo desesperadas enquanto o carro fugia em alta velocidade.
Foi um corre-corre danado. O shopping já tinha aberto e o estacionamento externo estava cheio por conta de um evento de motociclistas. Quando começaram os tiros, todo mundo se desesperou, sem entender o que estava acontecendo. Só depois vimos o bandido fugindo e o agente atrás. Foi uma cena de filme mesmo. Uma das balas acertou o meu carro, as outras eu não sei para onde foram. Agora quero saber se alguém vai me ressarcir. Os representantes do shopping ficaram de entrar em contato, completou.
Procurados pela reportagem, funcionários do lava-jato recusaram-se a passar qualquer informação.
GUARDA MUNICIPAL
Segundo informações da Guarda Municipal de Vila Velha, para tentar proteger a dona do carro e impedir o assalto, um agente da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus-ES) que também estava no estacionamento efetuou alguns disparos de arma de fogo. Apesar dos tiros, o assaltante conseguiu fugir do local.
Após a fuga, o bandido abandonou o carro roubado no bairro Riviera da Barra, ainda em Vila Velha. Viaturas da Polícia Militar foram encaminhadas para atender a ocorrência. De acordo com a PM, um celular também foi roubado pelo assaltante.
SHOPPING
Questionada sobre a ocorrência, a assessoria do Shopping Boulevard informou, por meio de nota, informou que um indivíduo foi identificado pela equipe de segurança patrimonial em atitude suspeita, e ao perceber que foi identificado, roubou um carro no estacionamento do shopping e fugiu. Ainda segundo a nota, A PM foi acionada e as imagens estão à disposição da Polícia Civil. O bandido ainda não foi localizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/04/2026
Imagem de destaque
Páscoa: as razões políticas por trás da condenação de Jesus à cruz
Imagem de destaque
Consórcio imobiliário já responde por maioria das contratações da modalidade em 2025

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados