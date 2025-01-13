Paraguaio condenado por estupro e suspeito de traficar armas é preso no ES

Um homem identificado como Junior Luciano Mauro foi preso na zona rural de Fundão , cidade da Região Metropolitana, suspeito de venda irregular de armas. O que a Polícia Civil do Espírito Santo descobriu durante a investigação, no entanto, é que a ficha criminal dele era mais extensa, e envolvia, inclusive, mudanças na identidade. O homem não é brasileiro, mas paraguaio, e já foi condenado por furto no Paraguai e por um estupro cometido em São Paulo . Segundo a Polícia Civil, o indivíduo chegou em terras capixabas há cerca de dez anos e trabalhava no Estado como domador de cavalos em Fundão.

A prisão foi efetuada na última quinta-feira (9), mas as informações foram divulgadas nesta segunda (13) pela Polícia Civil em uma coletiva de imprensa. A prisão, que ocorreu durante a "Operação Renascido", foi fruto de um trabalho da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, que teve apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte. A equipe chegou até o indivíduo após receber denúncias de comércio de arma de fogo na região. Os policiais trocaram informações com agentes de segurança do Mato Grosso do Sul e com a Polícia Federal.

Quem é Junior Luciano Mauro, segundo a Polícia Civil:

Nasceu no Paraguai, mas estava foragido da Justiça havia dez anos



Ele foi condenado por furto no Paraguai, e veio para o Brasil em 2009



Após sair do país, ele foi condenado por estupro de vulnerável em São Paulo, quando usava o nome de "Pedro Paulo Matielo". Ele não foi preso



Depois do registro criminal em São Paulo, veio para o Espírito Santo, onde acabou preso suspeito de venda de armas de fogo em Fundão



Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, o homem passou por diferentes cidades do Brasil com a intenção de escapar e não ser rastreado pela Justiça. Considerando que havia um mandado de prisão em aberto, ele poderia ser preso a qualquer momento.

"É uma prisão importante, porque ele é do Paraguai e veio para o Brasil e começou a praticar crimes. Em alguns Estados, não só no Espírito Santo. Passou a se esconder da Justiça. Ele responde por crime no Paraguai, em São Paulo e agora no Espírito Santo" José Darcy Arruda - Delegado-geral da Polícia Civil

Ainda segundo o chefe da Polícia Civil no Espírito Santo, o paraguaio falsificou a identidade, justamente para não ser encontrado no Brasil. Ele chegou a usar o nome "Pedro Paulo".

Paraguaio preso na zona rural de Fundão Crédito: Reprodução | Polícia Civil

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, delegado Leandro Sperandio, a investigação começou por causa da venda irregular de arma de fogo. Durante a operação que prendeu o paraguaio, os policiais conseguiram apreender o documento falso e uma arma.

Paraguaio formava família por onde passava

O que chamou a atenção da Polícia Civil, além do tempo que ele passou fora do radar da Justiça, foi que o paraguaio formava família por onde passava. Ele conhecia e morava com outras pessoas. Isso aconteceu no Estado de São Paulo e também em Fundão, no Espírito Santo. A "Operação Renascido", nome usado pela polícia para denominar o trabalho que resultou na prisão, faz referência ao fato de que, mesmo após crimes e condenações, o homem seguia a vida normalmente.

Os familiares, em São Paulo e no Espírito Santo, não sabiam dos antecedentes do paraguaio, que chegou a mentir dizendo que era do Paraná.

"Por onde ele passou, tinha família e até filho no Estado de São Paulo. Ele conseguia esconder bem a origem dele. Em Fundão, ele era bastante conhecido no meio rural, porque tinha habilidade com animais. E ninguém suspeitava da dupla ou tripla identidade que ele tinha. A comunidade ficou estarrecida" Leandro Sperandio - Delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão

Ainda de acordo com José Darcy Arruda, o paraguaio fez uma identidade falsa no Espírito Santo em 2012, com o nome de "Luciano Mauro Junior". O nome verdadeiro dele, porém, é "Junior Luciano Mauro".

Paraguaio autuado por crimes