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Castelândia

Para se defender, mulher esfaqueia marido na Serra

Ao pedir para o homem parar de beber, ele ficou nervoso e começou a quebrar objetos que estavam dentro da casa. Ele ainda ameaçou a esposa com uma faca e a agrediu com uma vassourada na cabeça

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 15:50
Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Divulgação
Para se defender das agressões, uma mulher de 39 anos esfaqueou o próprio marido, de 36 anos, na manhã deste domingo (30), no Bairro Castelândia, na Serra. O homem usou uma vassoura para agredi-la e ainda a ameaçou de morte com a faca usada pela mulher. 
À polícia, a mulher disse que estava bebendo em casa com o companheiro e que, em um determinado momento, ele ficou alterado. Ao perceber a situação do homem, ela pediu para que ele parasse de beber e fosse dormir. O marido ficou nervoso e começou a quebrar objetos que estavam dentro da casa. Ele ameaçou a esposa com uma faca e ainda a agrediu com uma vassourada na cabeça.
A mulher conseguiu tirar a faca da mão dele e desferiu dois golpes contra o companheiro. Ele foi atingido no nariz e nas costas. Ela ainda conseguiu empurrar o marido e saiu correndo pela rua para pedir ajuda. 
A polícia foi acionada e esteve no local. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Após receber atendimento médico, ele foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória. À polícia, o homem afirma que não se lembra do ocorrido. 
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado por ameaça e agressão. Uma fiança de R$ 1 mil foi arbitrada, mas, como não houve o pagamento, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
HISTÓRICO DE AGRESSÃO 
A mulher contou aos policiais que conviveu com o companheiro por sete anos. Mas eles chegaram a ficar separados por cinco anos e só reataram havia dois meses. Ela afirma ainda que o homem é usuário de drogas. 
De acordo com a vítima, ela já foi agredida fisicamente e verbalmente por ele, mas que, somente neste domingo (30), teve coragem de enfrentá-lo. 
 
 

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