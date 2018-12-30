Para se defender, mulher esfaqueia marido na Serra

Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Divulgação

Serra. O homem usou uma vassoura para agredi-la e ainda a ameaçou de morte com a faca usada pela mulher. Para se defender das agressões, uma mulher de 39 anos esfaqueou o próprio marido, de 36 anos, na manhã deste domingo (30), no Bairro Castelândia, na. O homem usou uma vassoura para agredi-la e ainda a ameaçou de morte com a faca usada pela mulher.

À polícia, a mulher disse que estava bebendo em casa com o companheiro e que, em um determinado momento, ele ficou alterado. Ao perceber a situação do homem, ela pediu para que ele parasse de beber e fosse dormir. O marido ficou nervoso e começou a quebrar objetos que estavam dentro da casa. Ele ameaçou a esposa com uma faca e ainda a agrediu com uma vassourada na cabeça.

A mulher conseguiu tirar a faca da mão dele e desferiu dois golpes contra o companheiro. Ele foi atingido no nariz e nas costas. Ela ainda conseguiu empurrar o marido e saiu correndo pela rua para pedir ajuda.

polícia foi acionada e esteve no local. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Após receber atendimento médico, ele foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória. À polícia, o homem afirma que não se lembra do ocorrido. foi acionada e esteve no local. O homem foi socorrido e levado ao, na Serra. Após receber atendimento médico, ele foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória. À polícia, o homem afirma que não se lembra do ocorrido.

Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado por ameaça e agressão. Uma fiança de R$ 1 mil foi arbitrada, mas, como não houve o pagamento, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Por meio de nota, ainformou que o conduzido foi autuado por ameaça e agressão. Uma fiança de R$ 1 mil foi arbitrada, mas, como não houve o pagamento, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

HISTÓRICO DE AGRESSÃO

A mulher contou aos policiais que conviveu com o companheiro por sete anos. Mas eles chegaram a ficar separados por cinco anos e só reataram havia dois meses. Ela afirma ainda que o homem é usuário de drogas.

De acordo com a vítima, ela já foi agredida fisicamente e verbalmente por ele, mas que, somente neste domingo (30), teve coragem de enfrentá-lo.



