Pânico em Barra de São Francisco: bandidos já roubaram outros bancos

Viaturas da PM em frente à agência do Sicoob em Barra de São Francisco Crédito: Internauta

Os seis criminosos presos por envolvimento na tentativa de assalto à agência do Sicoob de Barra de São Francisco e no sequestro da família de um funcionário da agência são suspeitos de roubarem outros bancos da região e também no Estado de Minas Gerais. A informação é da Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar e a assessoria do Sicoob, a quadrilha sequestrou a família de um funcionário do banco na noite de domingo (23). Na manhã de segunda-feira (24), dois suspeitos levaram o homem até a agência, que fica no Centro do município do Noroeste do Estado, pois queriam ter acesso ao cofre. No momento da ação havia 12 pessoas no banco, que foram feitas reféns. No entanto, o sistema de segurança do local acionou a PM, que agiu rápido e conseguiu impedir o assalto.

Houve até troca de tiros na rua entre a polícia e os bandidos.. O tiroteio aconteceu depois que um dos acusados tentou fugir, informou a PM. Moradores ficaram em pânico com o assalto e os tiros em plena manhã da véspera de Natal. (Veja vídeos abaixo)

Os militares fizeram um cerco e prenderam três criminosos logo após o crime. Mais tarde, outras três pessoas envolvidas foram detidas na cidade e também em Mantena (MG). Com os bandidos foram encontradas duas pistolas 9 mm, de fabricação turca.

Apesar do tiroteio e da violência da ação criminosa, ninguém ficou ferido. A família sequestrada foi libertada, assim como as pessoas que estavam na agência no momento da tentativa de assalto.

Por conta do crime, o banco foi fechado para o atendimento ao público. Apenas o autoatendimento funcionou na segunda-feira. Segundo o Sicoob, a agência abrirá normalmente nesta quarta-feira (26).

VÍDEOS









AUTUAÇÕES

Em nota, a Polícia Civil informou que nove pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional de Barra de São Francisco na segunda-feira (24) para prestar esclarecimentos. Três foram ouvidas e liberadas. Os seis suspeitos, sendo uma mulher, foram autuados em flagrante por extorsão mediante sequestro, tentativa de homicídio, tortura e roubo. Os cinco homens foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. A acusada foi levada para o CDP de Colatina.

O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil. Outras informações não serão repassados, no momento, para não atrapalhar as investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para a identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos, destaca a nota.

OUTRO ASSALTO

Criminosos usaram explosivos para invadir agência do Sicoob em Pancas durante a madrugada Crédito: Alessandro Bachetti

Outra tentativa de assalto a uma agência do Sicoob aconteceu na semana passada. No último dia 19, três criminosos usaram explosivos para quebrar a porta de vidro do banco em Laginha, distrito que fica a 22 quilômetros de Pancas. Além disso, os suspeitos tentaram abrir o cofre com as explosões, mas não conseguiram - o cofre pesa 1.500 quilos, é equipado com várias placas de aço e tem proteção química.