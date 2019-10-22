Tristeza e comoção

Pais de universitário se despedem do filho em Cariacica

O corpo de Filippe Siqueira Khroling está sendo velado na quadra da Igreja Católica de Cruzeiro do Sul, em Cariacica

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 12:37 - Atualizado há 6 anos

Filippe Siqueira Krohling Crédito: Reprodução/Instagram

O corpo do universitário Filippe Khroling, 24 anos, que morreu após usar droga e passar mal em uma rave em Guarapari, é velado desde a madrugada desta terça-feira (22) na quadra de uma Igreja Católica no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. O enterro está previsto para as 15h. Além de agradecerem a solidariedade da família e dos amigos no velório, os pais de Filippe fizeram um alerta aos jovens e lamentaram a perda do filho. A massoterapeuta, 49 anos, está sendo amparada por amigas e parentes. O pai do jovem também é consolado a todo momento.

"É preciso tomar cuidado nessas festas. Hoje estou sentindo uma dor muito forte, muito complicada até de explicar. Não tenho condições de falar muito, mas pode conversar com qualquer pessoa aqui. Todos sabiam que meu filho é especial" Massoterapeuta, de 49 anos Mãe de Filippe

O pai de Filippe, o técnico em mecânica, de 55 anos, disse que é importante que os membros das famílias se reúnam, estejam presentes na vida um dos outros. Quanto às festas, ele alertou para importância de uma diversão segura e responsável.

“O que eu peço a todas as pessoas, aos pais, mães, protejam os seus filhos, ajudem-os. Jovens, filhos e filhas, aproveitem a vida, vão para as festas, se divirtam, busquem amizades, tragam luz para as suas vidas e não a morte. Se cuidem para não voltarem para casa como o meu filho voltou”, disse o pai.

Segundo um primo, o sepultamento será no Parque da Paz, no mesmo município.

Pai de universitário recebe apoio de familiares e amigos Crédito: Isaac Ribeiro

