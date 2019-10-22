Pais de universitário se despedem do filho em Cariacica

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 12:37
O corpo do universitário Filippe Khroling, 24 anos, que morreu após usar droga e passar mal em uma rave em Guarapari, é velado desde a madrugada desta terça-feira (22) na quadra de uma Igreja Católica no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. O enterro está previsto para as 15h. Além de agradecerem a solidariedade da família e dos amigos no velório, os pais de Filippe fizeram um alerta aos jovens e lamentaram a perda do filho. A massoterapeuta, 49 anos, está sendo amparada por amigas e parentes. O pai do jovem também é consolado a todo momento.
O pai de Filippe, o técnico em mecânica, de 55 anos, disse que é importante que os membros das famílias se reúnam, estejam presentes na vida um dos outros. Quanto às festas, ele alertou para importância de uma diversão segura e responsável.
“O que eu peço a todas as pessoas, aos pais, mães, protejam os seus filhos, ajudem-os. Jovens, filhos e filhas, aproveitem a vida, vão para as festas, se divirtam, busquem amizades, tragam luz para as suas vidas e não a morte. Se cuidem para não voltarem para casa como o meu filho voltou”, disse o pai.
Segundo um primo, o sepultamento será no Parque da Paz, no mesmo município.
