Falta de pagamento de pensão

Pai vai à delegacia liberar a moto do filho e acaba preso em Vila Velha

Homem tinha mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia; o filho havia sido detido após perseguição da Guarda Municipal no bairro Novo México

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:38 - Atualizado há uma hora

Jovem é detido após perseguição em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

Um homem de 47 anos foi preso após ir à Delegacia Regional de Vila Velha, na tarde de domingo (12), para liberar a moto do filho, de 25, que havia sido apreendida no bairro Novo México. Na unidade policial, os agentes descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Segundo apuração da TV Gazeta, por volta das 15h, o filho do suspeito foi detido pela Guarda Municipal, após uma perseguição que durou cerca de quatro minutos.

“Nossa equipe passou por esse rapaz em Novo México. A moto estava sem retrovisores, fazendo barulho e isso chamou a atenção. A equipe retornou, tentou fazer abordagem, porém ele não obedeceu. O licenciamento da moto está em atraso e ele sem a CNH”, explicou o subinspetor Fabrício.

Após se entregar, o jovem foi levado à Delegacia Regional do município. O pai, que é o proprietário da motocicleta, foi chamado para buscar o veículo, mas, ao chegar ao local, a polícia descobriu o mandado de prisão contra ele.

Os nomes de pai e filho não foram divulgados. Ainda segundo a TV Gazeta, o advogado dos dois esteve na delegacia, mas informou que a defesa não iria se manifestar.

A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por dirigir sem CNH e adulteração veicular. Em relação ao pai, foi dado cumprimento ao mandado civil de pensão alimentícia, expedido pela 4ª Vara da Família de Vila Velha. Ambos foram encaminhados ao presídio.

* Com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta