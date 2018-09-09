Pai tenta estrangular filhos e depois se mata em Afonso Cláudio

As crianças de 4 e 6 anos estão internadas no Hospital São Vicente de Paulo, em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação/hospitalcsvp

Um servidor público*, 28 anos, tentou estrangular os dois filhos pequenos e depois se matou, na manhã deste domingo (09), no bairro Grama, em Afonso Cláudio.

*O nome do servidor público e dos parentes das crianças não foram divulgados para preservar os meninos, que são menores de idade.

O homem foi encontrado morto dentro de casa e os dois filhos, de 5 e 8 anos de idade, desacordados. Segundo familiares, o servidor estava separado da esposa há cerca de duas semanas e buscou as crianças na casa da ex, no interior do município.

Acreditamos que, depois de ver os filhos desacordados, acreditando que eles tivessem morrido, ele tirou a própria vida. Ele era uma pessoa muito religiosa e vinha passando por problemas de depressão, contou o tio da ex-esposa do servidor.

MÃE PASSOU MAL

As crianças de 5 e 8 anos foram encaminhadas para o Hospital São Vicente de Paulo, em Afonso Cláudio. A mãe dos meninos, ao saber do que havia acontecido, também teve que ser atendida pelos médicos. Por volta das 18 horas, os irmãos foram transferidos de ambulância para o Hospital Infantil de Vitória. De acordo com informações do Conselho Tutelar do município, os médicos afirmaram que elas não correm risco de morrer mas precisam ser avaliadas por pediatras.

Segundo um amigo da família, elas estão chorando o tempo todo e em estado de choque. O menino de 8 anos está com o rosto roxo. As pessoas o descreveram o servidor público como uma pessoa tranquila, do bem e gostava de frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia toda semana.

MÃE DEVE FICAR COM CRIANÇAS

O membro do Conselho Tutelar de Afonso Cláudio, Helvécio Paganini, relatou que a mãe das crianças está abalada, mas apresentou condições psicológicas para ficar com os filhos. A mãe fez o primeiro atendimento com uma psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), mas a família continuará sendo monitorada pelo Conselho Tutelar, pela Assistência Social do Municipal e pelo programa de Saúde Mental.

Ele acrescentou que as crianças foram encontradas desmaiadas dentro de um quarto, na casa do pai. O menino de 8 anos está com o rosto com diversas lesões, ele está mais roxo. Já o menino de 5 anos está apenas com uma lesão em um dos olhos, no entanto, aparenta estar psicologicamente mais abalado e não quer conversar, disse.

TRAGÉDIAS MARCAM O FERIADÃO NO SUL DO ES

Crime chocou os moradores de Ibitirama, na Região do Caparaó Crédito: Geizy Gomes | Gazeta Online

Nesta sexta-feira (07), uma adolescente de 15 anos matou o irmão, de apenas seis anos, a machadadas na tarde desta sexta-feira (07), no município de Ibitirama , região do Caparaó, no Espírito Santo. O crime aconteceu no distrito de Santa Marta após a menina discutir com a mãe.

Em entrevista para a TV Gazeta Sul, o delegado de plantão da 6ª Delegacia Regional de Alegre, Didier de Carvalho, afirmou que adolescente teve um desentendimento com a mãe antes do crime. A mãe pediu ajuda no preparo do almoço, ela não obedeceu, e foi mexer no celular. Foi quando a discussão começou.

Momentos após a discussão, segundo o delegado, a mãe e o padrasto saíram da residência e a adolescente ficou sozinha com o irmão. O machado usado no crime estava debaixo da cama da mãe. Ela pegou o machado, que estava embaixo da cama da mãe, e deixou na sala, onde o irmão estava dormindo de bruços no tapete. Ela foi assistir desenho na televisão, se estressou em um determinado ponto e, nessa hora, pegou o machado e desferiu os golpes no menino, disse.

Ainda segundo o delegado, após o crime, a adolescente tentou se matar. Mas desistiu e aguardou a chegada da mãe e do padrasto. Quando a mãe e o padrasto chegaram, encontraram o garoto desacordado no tapete. Eles tentaram o socorrer o filho, mas a criança chegou ao hospital já morta. A Polícia Militar e Conselho Tutelar do município foram acionados.

A adolescente foi apreendida na residência e encaminhada para a delegacia de Alegre. O corpo do irmão criança foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.



