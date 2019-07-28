Manteve filha em cárcere

Pai que sequestrou bebê em Vitória ficará em hospital psiquiátrico

O sequestrador está internado no Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica. Especialistas vão avaliar se o ajudante de pedreiro sofre de doença mental

Publicado em 28 de julho de 2019 às 23:52 - Atualizado há 6 anos

Hospital Estadual de Atenção Clínica, em Cariacica Crédito: Sayonara Brandão/TV Gazeta

Depois de se entregar à polícia, após manter a filha, uma bebê de dois meses, por quase 17h em cárcere privado, o ajudante de pedreiro Adilcimar Ribeiro dos Santos, de 42 anos, vai passar a noite de domingo (28) no Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica. A pedido dos médicos plantonistas, Adilcimar passará por exames clínicos mais detalhados para avaliar se sofre de doença mental.

O ajudante de pedreiro Adilcimar Ribeiro dos Santos, de 42 anos, entregou sua filha, de dois meses de idade, à polícia depois de quase 17 horas de cárcere privado, em Resistência, bairro de Vitória; a criança foi levada ao Hospital Infantil da Capital para passar por exames Crédito: Bernardo Coutinho

Após passar por exames hospitalares, o morador do bairro Resistência, em Vitória, deve ser encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que vai cuidar das investigações sobre o crime. Na manhã desta segunda (29), a Polícia Civil vai atender à imprensa para dar mais detalhes sobre o sequestro.

Em entrevista ao Gazeta Online, os familiares do bebê informaram que a criança passa bem. Após exames feitos no Hospital Infantil de Vitória, foi constatado que a menina não sofreu nenhuma lesão grave, mas deve continuar em observação, pois se encontra muito agitada.

A mãe da criança, a dona de casa Lucimara Pereira Falcão, também informou que a liberação da filha estava prevista para a noite de domingo.

