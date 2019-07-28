Pai que sequestrou bebê em Vitória ficará em hospital psiquiátrico

Publicado em 28 de julho de 2019 às 23:52
- Atualizado há 6 anos
Depois de se entregar à polícia, após manter a filha, uma bebê de dois meses, por quase 17h em cárcere privado, o ajudante de pedreiro Adilcimar Ribeiro dos Santos, de 42 anos, vai passar a noite de domingo (28) no Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica. A pedido dos médicos plantonistas, Adilcimar passará por exames clínicos mais detalhados para avaliar se sofre de doença mental.
Após passar por exames hospitalares, o morador do bairro Resistência, em Vitória, deve ser encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que vai cuidar das investigações sobre o crime. Na manhã desta segunda (29), a Polícia Civil vai atender à imprensa para dar mais detalhes sobre o sequestro.
Em entrevista ao Gazeta Online, os familiares do bebê informaram que a criança passa bem. Após exames feitos no Hospital Infantil de Vitória, foi constatado que a menina não sofreu nenhuma lesão grave, mas deve continuar em observação, pois se encontra muito agitada.
A mãe da criança, a dona de casa Lucimara Pereira Falcão, também informou que a liberação da filha estava prevista para a noite de domingo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o