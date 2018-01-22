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Violência

Pai mata o próprio filho em Venda Nova do Imigrante

Para a polícia, o pai contou que esfaqueou o filho para se defender de agressões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 16:55

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 16:55

Fachada da Delegacia de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um agricultor de 56 anos foi preso acusado de ter assassinado o filho de 36 anos após uma confusão na localidade de Vila Bergamim, em Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. O pai contou à polícia que o filho estava bêbado e que o esfaqueou para se defender das agressões físicas dele. O crime aconteceu na tarde deste domingo (21), por volta das 15 horas.
Sebastião Braz da Silva contou que, ao chegar de uma pescaria, encontrou o filho, Edinelson da Conceição Silva, e um outro homem, bebendo muito e já embriagados. 
Sebastião contou que pegou uma faca para picar tomate e deixou na cozinha para ir tomar banho. Ao sair do banho, contou que o filho o deu um empurrão. Ele contou que o filho estava com a faca para ferir o colega. O homem conseguiu tirar a faca da mão do filho, mas caiu, contou a delegada Elisabeth Zanolli.
Ainda segundo a delegada, o pai contou que o filho começou a dar chutes e socos nele. Neste momento, para se defender, ele contou que esfaqueou o filho. Ele disse que estava nervoso e agrediu para se defender. Não sabia onde, nem quantas facadas havia dado, contou.
O Samu foi acionado, mas Edinelson da Conceição Silva morreu no local.
Sebastião contou que acolheu o filho após ele ser rejeitado pela família por ter problemas com bebidas alcoólicas. Ele morava com o pai, que é viúvo, havia seis meses. Ele foi encaminhado nesta segunda-feira (22) ao Centro de Detenção Provisória de Viana. O amigo do filho não foi localizado pela polícia para prestar depoimento.
 

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