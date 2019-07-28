Pai libera bebê e se entrega à polícia após mais de 16h de cárcere

Após mais de 16 horas, ajudante de pedreiro se entrega e entrega a bebê de dois meses de idade que fazia de refém; ambulância aguarda criança para fazer exames Crédito: Gustavo Cheluje

refém desde a 1h da madrugada deste domingo (28), na casa da família em Resistência, bairro de Vitória. Depois de mais de 16h de cárcere privado , um ajudante de pedreiro, identificado como Adilcimar Ribeiro dos Santos, de 42 anos, entregou sua filha, de dois meses de idade, aos negociadores da Polícia Militar (PM) . A bebê era mantidadesde a 1h da madrugada deste domingo (28), na casa da família em Resistência, bairro de

Às 19h33 deste domingo (28), a bebê esteve no Hospital Infantil de Vitória, passando bem, mas sob observação. A mãe da criança preferiu não falar com a imprensa, pois está muito abalada com a situação.

O homem se entregou à polícia logo depois de liberar a criança. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac) e depois será levado ao DPJ de Vitória, segundo a polícia. Já o bebê, foi encaminhado ao Hospital Infantil de Vitória.

Tanto a bebê quanto o pai foram submetidos a exames em uma ambulância do Samu que já estava em frente à residência para os primeiros atendimentos assim que a criança foi liberada. Depois de uma avaliação médica primária, a menina foi apresentada à mãe, a dona de casa Lucimara Pereira Falcão, de 44 anos, do lado de fora da casa.

PSICÓLOGA AJUDOU NAS NEGOCIAÇÕES

Informações iniciais dão conta de que a presença de uma psicóloga teria sido solicitada pelos policiais durante as negociações, para que a ação pudesse ser concluída. Antes disso, o ajudante de pedreiro estava convicto em não se entregar e continuar dentro da casa com a filha. Em vídeos de flagrantes feitos pelo Gazeta Online, é possível ver movimentação do pai com a menina em alguns cômodos da residência.

VÍDEO | Homem balança bebê feita de refém com faca

A casa da família em que o pai manteve a criança em cárcere fica no terceiro andar de um prédio. De acordo com o coronel Daltro Ferrari, do Comando de Policia Ostensiva Especializado (CPOE), apesar do longo período de tempo enfrentado pela equipe, os policiais acionados são treinados para ocorrências como essa.