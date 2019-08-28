Cariacica

Pai flagra filha sendo esfaqueada, luta com agressor e ajuda na prisão

Segundo a Polícia Civil, a mulher terminou o relacionamento com o agressor há cinco dias

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 10:09 - Atualizado há 6 anos

Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação

Um pai flagrou a filha sendo esfaqueada pelo ex-marido dentro de casa, salvou a jovem e ajudou a Polícia Militar a prender o agressor no quintal do imóvel localizado em Itacibá, Cariacica, por volta das 17h desta terça-feira (27).

A vendedora de 27 anos relatou à Polícia Civil que terminou o relacionamento com o acusado há cinco dias e foi morar com os pais. Por não aceitar o fim do casamento, o acusado pulou o muro do imóvel e esfaqueou a ex-mulher - quando ela chegava em casa - com ao menos três golpes.

O pai da jovem flagrou o ataque, entrou em luta corporal e imobilizou o acusado até a chegada dos policiais militares. A mulher foi socorrida para um hospital particular do município. O acusado foi preso e encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.

Pai flagra filha sendo esfaqueada, luta com agressor e ajuda na prisão

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta