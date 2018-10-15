Pai encontra corpo do filho desaparecido em Viana Crédito: Arquivo da família

A procura pelo açougueiro Adenis Pereira Gama, 33 anos, terminou de forma trágica para a família dele. O rapaz foi achado morto pelo próprio pai em um terreno baldio de Soteco, em

, na tarde deste domingo (14). O corpo estava com marcas de golpes na cabeça. Segundo a polícia, ele foi visto pela última vez sendo espancado por um grupo de homens, na quinta-feira (11).

De acordo com os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , Adenis é de Viana, mas, desde que se separou da mulher, havia alguns meses, morava na Serra. Na última quinta-feira, ele foi à casa da ex, com quem tem uma filha de 2 anos, buscar um cartão bancário que esqueceu na residência, em Soteco, Viana.

Adenis e a ex-mulher ficaram juntos por cerca de cinco anos. Quando começaram a relação, a mulher já tinha uma filha, hoje com 16 anos. Segundo a polícia, a adolescente tinha uma relação de respeito com o padrasto, o que permaneceu quando ele e a mãe dela terminaram.

Por conta dessa relação com a menina, Adenis não gostou de vê-la na rua com outros sete homens, segundo a polícia. Ele chamou atenção da garota, dizendo que era melhor ela ir para casa.

BRIGA

Porém, um dos homens não gostou da intervenção de Adenis. Segundo a Polícia Civil, nesse momento, o açougueiro e o homem discutiram e entraram em luta corporal. Porém, um segundo homem entrou na briga e jogou um tijolo na cabeça de Adenis. Depois do ataque, o açougueiro não foi mais visto no bairro.

Passamos a procurar por ele, mas neste domingo à tarde o corpo dele foi encontrado em um terreno, próximo de pedras, com sangue. Agora só queremos justiça. O que fizeram com ele foi muita covardia, lamentou um parente da vítima, que por segurança preferiu não ser identificado.

A DHPP fez diligências na região e encaminhou um suspeito à delegacia. Até a publicação desta matéria ele ainda não havia prestado depoimento ao delegado.

Além dos outros seis homens que estariam no local do crime, a polícia tenta localizar a ex-mulher da vítima e a adolescente de 16 anos para prestarem depoimento.