Crime

Pai é preso suspeito de arremessar bebê de 4 meses de barranco em Cariacica

Homem teria tentado jogar a outra filha, mas foi contido; caso aconteceu no bairro Nova Rosa da Penha, após, segundo relatos à PM, de suspeito agredir a ex e o irmão dela

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de arremessar o próprio filho, um bebê de 4 meses, de um barranco no bairro Nova Rosa da Penha , em Cariacica , no último sábado (31). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , testemunhas disseram que o homem ainda teria tentando jogar outra filha, de dois anos, mas acabou contido por pessoas que estavam na rua. Conforme os relatos à PM, o caso teria ocorrido após ele agredir a ex-companheira e o irmão dela. >

A ex-companheira do suspeito, de 25 anos, contou para a PM que o homem a agrediu e fez ameaças de morte. Depois, partiu para cima do irmão dela. Em seguida, pegou os filhos, que estavam no colo da avó. Ela disse que, de forma brusca, ele tomou as crianças e saiu de casa, também ameaçando os pequenos de morte. >