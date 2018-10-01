Pai é preso suspeito de agredir recém-nascido em Cariacica

Pronto Socorro do Hospital Infantil de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Um recém-nascido de 27 dias está internado em estado grave, com traumatismo craniano, no Hospital Infantil , em Vitória . O pai da criança foi preso, suspeito de bater no bebê. Porém, ele nega a violência e diz que o filho mais velho, que é autista, é quem teria jogado o irmão no chão.

Vizinhos e parentes confirmam a versão do pai e ressaltam que a família, que mora em Cariacica , vive em uma situação de vulnerabilidade social.

Os nomes dos pais não foram informados para preservar a identidade das crianças. O recém-nascido deu entrada no Hospital Infantil, em Vitória, no início da noite de domingo (30), em estado grave e com marcas roxas no lado esquerdo do rosto, de acordo com o boletim médico. Essa foi a terceira vez que o bebê deu entrada na mesma unidade, com machucados pelo corpo. Sempre acompanhado do pai e socorrido pelo Samu

Em todas a vezes, o pai do bebê, um açougueiro de 30 anos, contou que o recém-nascido foi jogado no chão, pelo irmão, uma criança de 5 anos.

IDAS AO HOSPITAL

A primeira entrada no hospital foi no dia 20 de setembro. O homem contou que o filho mais velho pegou o bebê, que dormia na cama, e o atirou contra o chão. Já no segundo atendimento, quatro dias depois, ele relatou que a criança estava no carrinho de bebê, quando novamente foi agredida pelo irmão e mais uma vez jogada ao chão.

Nas duas ocasiões, o açougueiro foi questionado pela equipe médica do hospital, que liberou o recém-nascido após o atendimento.

De acordo com a médica que socorreu a criança nas três vezes, logo no segundo atendimento, o Conselho Tutelar foi acionado, mas informou não ter como enviar uma equipe ao hospital e pediu que o caso fosse relatado por e-mail.

A PRISÃO

A Polícia Militar foi acionada e levou o açougueiro para a 1ª Delegacia Regional, em Vitória. Em depoimento à polícia, ele manteve a versão de que o filho mais velho é quem teria agredido o recém-nascido. Ele disse que o filho fica agressivo em situações de surto e que a esposa também sofre de distúrbios psicológicos, não conseguindo cuidar da criança em tempo integral.

Apesar da versão apresentada pelo açougueiro, a polícia acredita que o bebê tenha sofrido maus-tratos. O pai foi autuado por tentativa de homicídio qualificado e encaminhado ao presídio.

VIZINHOS DEFENDEM O PAI DO BEBÊ

O recém-nascido mora com a mãe, o pai e o irmão de 5 anos, em uma casa de dois cômodos, em Cariacica. A criança tem ainda um outro irmão (por parte de mãe), de 18 anos, que não mora com a família. O jovem reforçou que tanto a mãe quanto o irmão de 5 anos têm transtornos psicológicos. Ele afirma que o responsável pelas agressões foi o menino.

Foi o meu irmão do meio, ele pegou o menino do carrinho e jogou no chão. Como se fosse uma bola, contou o rapaz, que não terá o nome revelado para não expor as crianças.

Na rua onde a família mora, vizinhos ficaram surpresos com a prisão e contaram que o açougueiro é quem cuida da criança e da casa e parece ser um bom pai. Ele pediu férias do trabalho para tomar conta da criança porque a mulher dele tem problema, disse um operador de máquinas.