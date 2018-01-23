Pai é preso suspeito de abusar da filha em elevador de prédio de luxo

Homem foi levado para a DPCA Crédito: Arquivo

Um administrador de 35 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha, de 5 anos, em Vila Velha. O crime aconteceu dentro do elevador de um condomínio de luxo, segundo imagens que a polícia teve acesso, após uma denúncia anônima. O nome do administrador não será divulgado para não revelar a identidade da criança.

O caso aconteceu na última terça-feira (16) quando pai e filha voltavam da piscina e estavam dentro do elevador. Os dois ainda estavam com trajes de banho - ela de biquíni e ele de sunga. A menina estava no colo do pai, com ele de costas, e por alguns segundos ela chega a colocar a mão sobre a câmera de videomonitoramento.

O titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, não tem dúvidas do que houve dentro do elevador.

"Nós temos certeza absoluta de que dentro daquele elevador aconteceram fatos gravíssimos. Não é normal um pai tocar a própria filha daquela maneira. As imagens são muito claras. Não deixam nenhuma sombra de dúvidas. Efetivamente houve o crime consumado de estupro de vulnerável", destacou o delegado.

O delegado instaurou um inquérito policial e pediu um mandado de prisão temporária, aceito pela Justiça no último sábado (20). A polícia só localizou o administrador nesta segunda-feira (22) à tarde, quando ele foi preso.

Ainda segundo o delegado, o pai não demonstrou surpresa ao ser preso. "Dei a voz de prisão e ele apresentou muita tranquilidade, como se esperasse que isso fosse acontecer. Ele se resumiu a dizer que se tratava de uma brincadeira entre pai e filha", completou o delegado.

O QUE DIZ O ACUSADO

Apresentado e questionado na delegacia sobre as imagens divulgadas pela polícia, o administrador se defendeu e disse que se tratava apenas de uma brincadeira. "O que eu tenho a dizer é que é uma brincadeira que eu sempre faço com a minha filha. Se você pegar o histórico das câmeras, sempre faço isso com ela, a levanto porque ela quer encostar na câmera", afirmou.

Perguntado se a brincadeira teve conotação sexual, o suspeito disse que houve um equívoco por conta da posição da câmera. "Acabou que a posição que foi tirada o vídeo parecia, mas qual o pai que não dá um beijo na barriga da filha?", justificou.

Sobre a filha ter tapado a câmera com a mão, o homem afirmou que ela queria encostar na câmera. "Apenas levantei ela para dar tchau", finalizou.

De acordo com a polícia, a criança será ouvida ainda no inquérito, que deve ser encerrado em até 30 dias. A menina passará por atendimento psicossocial.