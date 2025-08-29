Caso em Anchieta

Pai é preso no ES suspeito de estuprar filhas gêmeas e agredir 2 filhos

Denúncia surgiu após professores notarem comportamento suspeito das crianças na escola; delegado detalhou abusos e agressões

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 09:53

Caso foi investigado por policiais da Delegacia Regional de Anchieta Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 35 anos, suspeito de estuprar as filhas gêmeas, de 17 anos, e de praticar maus-tratos contra outros dois filhos, de 13 e 15 anos, foi preso pela Polícia Civil em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (27). O caso foi descoberto após professores observarem atitudes incomuns das crianças na escola. A reportagem não está divulgando o nome do suspeito nem o bairro onde ocorreu o fato para preservar a identidade das vítimas, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).



O homem foi preso pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Anchieta em cumprimento a um mandado de prisão. De acordo com a Polícia Civil, a denúncia teve início na escola onde as crianças estudam, quando professores e servidores perceberam sinais de alerta, como timidez extrema, dificuldades de aprendizagem, crises de pânico e ansiedade.

Uma das vítimas explicou à polícia que chegou a arrancar tufos do próprio cabelo. Em outro episódio, uma das adolescentes de 17 anos precisou ser levada ao Pronto Atendimento em razão de uma crise de ansiedade. De acordo com a titular do Neam de Anchieta, delegada Luiza Schwaner Jacob, no relatório encaminhado pelo Conselho Tutelar, as adolescentes contaram que sofriam abusos sexuais frequentes, enquanto um dos meninos afirmou ter sido agredido com um pedaço de madeira. Todas as vítimas apresentavam sinais de abalo psicológico.

A escola então acionou o Conselho Tutelar, que determinou o acolhimento dos quatro adolescentes. O Poder Judiciário e o Ministério Público do Espírito Santo também atuaram no caso.

“Após tomar conhecimento dos fatos, imediatamente foi requerida uma medida protetiva, pela Lei Henry Borel, em favor das quatro vítimas. Após a prisão do pai, elas retornaram para casa e permanecem sob os cuidados da mãe”, explicou a delegada. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

