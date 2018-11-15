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Operação da PC

Pai e filho são presos por morte de parente no Norte do ES

Estevão Mazoli, de 27 anos, e Laurindo Mazoli, de 52 anos, foram detidos em Aracruz acusados de matar um parente em Rio Bananal em 2012 por causa de um desentendimento por desvio de água em uma represa. Durante a operação, um adolescente suspeito de homicídio foi apreendido e internado no Iases

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 13:36
Abordagens foram realizadas pela Polícia Civil em Sooretama durante operação Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido após uma operação da Polícia Civil na região Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (13). Em Aracruz, pai e filho acusados de assassinar um familiar foram detidos. Já em Sooretama, o adolescente de 17 anos também foi apreendido por um homicídio.
Segundo a Polícia Civil, Estevão Mazoli, de 27 anos, e Laurindo Mazoli, de 52 anos, foram presos no distrito de Jacupemba, em Aracruz, em cumprimento a um mandado de prisão por sentença condenatória por homicídio. O delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, André Jaretta, explicou que pai e filho são suspeitos de matar um parente após um desentendimento por causa de um desvio de água em uma represa.
Pai e filho são presos por morte de parente no Norte do Estado
O crime aconteceu em 9 de fevereiro de 2012, em Córrego Boa Esperança, zona rural de Rio Bananal. Após a prisão, Estevão e Laurindo foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
Pai e filho foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves
Em Sooretama, os policiais apreenderam um adolescente de 17 anos em cumprimento de internação pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio. O delegado contou que o crime que o menor é acusado aconteceu no dia 27 de outubro deste ano, no município. Ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte, em Linhares.
A operação policial foi realizada por meio da Delegacia Regional de Linhares, da Delegacia de Polícia de Sooretama e da Delegacia de Polícia de Rio Bananal. Além do cumprimentos dos mandados de prisão e de internação, os policiais fizeram abordagens a veículos e a pessoas em Sooretama. Realizamos abordagens em pontos que foram mapeados pela delegacia do município, explicou Jaretta.

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