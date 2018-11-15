Pai e filho são presos por morte de parente no Norte do ES

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido após uma operação da Polícia Civil na região Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (13). Em Aracruz, pai e filho acusados de assassinar um familiar foram detidos. Já em Sooretama, o adolescente de 17 anos também foi apreendido por um homicídio.
Segundo a Polícia Civil, Estevão Mazoli, de 27 anos, e Laurindo Mazoli, de 52 anos, foram presos no distrito de Jacupemba, em Aracruz, em cumprimento a um mandado de prisão por sentença condenatória por homicídio. O delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, André Jaretta, explicou que pai e filho são suspeitos de matar um parente após um desentendimento por causa de um desvio de água em uma represa.
Pai e filho são presos por morte de parente no Norte do Estado
O crime aconteceu em 9 de fevereiro de 2012, em Córrego Boa Esperança, zona rural de Rio Bananal. Após a prisão, Estevão e Laurindo foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
Em Sooretama, os policiais apreenderam um adolescente de 17 anos em cumprimento de internação pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio. O delegado contou que o crime que o menor é acusado aconteceu no dia 27 de outubro deste ano, no município. Ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte, em Linhares.
A operação policial foi realizada por meio da Delegacia Regional de Linhares, da Delegacia de Polícia de Sooretama e da Delegacia de Polícia de Rio Bananal. Além do cumprimentos dos mandados de prisão e de internação, os policiais fizeram abordagens a veículos e a pessoas em Sooretama. Realizamos abordagens em pontos que foram mapeados pela delegacia do município, explicou Jaretta.