Pai e filho são baleados por motociclista em Cariacica

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Pai e filho foram baleados na noite desta quinta-feira (21), no bairro Castelo Branco, em Cariacica. No Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a ocorrência foi registrada às 21h54.

De acordo com a polícia, o homem, que tem 42 anos, estava com dois filhos na rua Nova Cintra, quando dois bandidos chegaram em uma moto. O criminoso que estava na garupa desceu do veículo e atirou na direção do homem, que foi atingido por cinco disparos.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Um dos filhos dele, de 13 anos, foi atingido por um disparo na perna. Os bandidos fugiram. Uma ambulância dofoi acionada.