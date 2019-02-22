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Tentativa de assassinato

Pai e filho são baleados por motociclista em Cariacica

Um homem e o filho dele, de 13 anos, foram atingidos a tiros na noite desta quinta-feira (21), em Cariacica. Os dois foram encaminhados para hospitais de Vitória.

Publicado em 

22 fev 2019 às 01:53

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 01:53

Crédito: Pixabay
Pai e filho foram baleados na noite desta quinta-feira (21), no bairro Castelo Branco, em Cariacica. No Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a ocorrência foi registrada às 21h54.
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De acordo com a polícia, o homem, que tem 42 anos, estava com dois filhos na rua Nova Cintra, quando dois bandidos chegaram em uma moto. O criminoso que estava na garupa desceu do veículo e atirou na direção do homem, que foi atingido por cinco disparos. 
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Um dos filhos dele, de 13 anos, foi atingido por um disparo na perna. Os bandidos fugiram. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada.
O pai foi levado para o Hospital São Lucas e a criança para o Hospital Infantil, ambos em Vitória. A tentativa de assassinato será investigada pela Delegacia Especializada de Crimes Contra a Vida de Cariacica.

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