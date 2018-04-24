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Pai é detido ao comprar carro do filho sem saber que era roubado

Segundo registro da PRF, pai comprou o carro para ajudar o filho, mas não sabia que veículo havia sido furtado em janeiro do ano passado

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 23:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 23:17
Pai compra carro roubado do filho e os dois são presos em abordagem feita pela PRF Crédito: Divulgação | PRF
Um pai acabou preso após comprar o carro do filho sem saber que o veículo era roubado. A ocorrência foi registrada na BR 101, em Viana, Região Metropolitana de Vitória, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal, na tarde desta segunda-feira (23). 
De acordo com o registro policial, era o filho quem dirigia o carro, um Volkswagen Gol. Ao ser parado pelos policiais, o jovem apresentou a Carteira Nacional de Habilitação e um documento do veículo. Mas, na hora de conferir o número do chassi, os agentes identificaram que o carro tinha placa fria e que havia sido roubado em janeiro do ano passado no município da Serra.
Ao ser questionado pela PRF, o jovem disse que o carro era do pai, que também estava no carro. Surpreso com a informação de que o veículo era roubado, o pai contou que comprou o Gol do filho por R$ 10 mil e reforçou que não sabia da restrição de furto. O pai acrescentou ainda que comprou o veículo para ajudar o filho, já que o Gol apresentava alguns defeitos e que o conserto foi pago por ele.
Pai e filho foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária de Cariacica.
 

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