Pai diz que filho deveria ficar preso após furtar bicicleta em Vitória

Bicicleta Yellow jogada na baía de Vitória Crédito: Polyana Serra

Enseada do Suá, em Vitória. “Não criei filho para isso. Por mim ele ficaria preso”. O desabafo é do pai de um adolescente de 16 anos, detido por quebrar, arrancar o assento e jogar uma bicicleta compartilhada na Baía de Vitória, junto com outro adolescente, de 15 anos. O veículo foi jogado em uma praia conhecida como Havaizinho, na, em

O mecânico, de 48 anos, pai do adolescente, foi até a 1ª Delegacia Regional de Vitória para onde o filho foi encaminhado. “Ele estuda, trabalhava comigo na oficina, ganhava o dinheiro dele e fez isso por que? Não precisava disso. Ele deveria ficar preso. Sempre dei educação a ele para ter que vir aqui agora pegar filho em polícia”, disse.

Polícia Militar, foi durante um patrulhamento de rotina que a equipe teve a informação de que cinco suspeitos estavam furtando peças de bicicletas na orla. Ao chegar no local, a polícia encontrou o banco de uma bicicleta com os suspeitos. O selim que estava em posse dos suspeitos tinha a identificação de uma bicicleta compartilhada da startup Yellow. De acordo com a, foi durante um patrulhamento de rotina que a equipe teve a informação de que cinco suspeitos estavam furtando peças de bicicletas na orla. Ao chegar no local, a polícia encontrou o banco de uma bicicleta com os suspeitos. O selim que estava em posse dos suspeitos tinha a identificação de uma bicicleta compartilhada da startup Yellow.

Segundo a PM, o adolescente de 16 anos e outro de 15 assumiram ter quebrado o assento e jogado a bicicleta no mar. A guarnição foi até o local, mas não encontrou o veículo. Os jovens que acompanhavam os adolescentes foram liberados, já os dois foram encaminhados à delegacia. No local, eles foram ouvidos e, após assinarem um termo circunstanciado por furto, foram reintegrados à família.

Parentes do adolescente de 15 anos também estiveram no local, mas preferiram não dar entrevista. Indignado em voltar com o filho para casa, o mecânico destacou: “Quebrou bicicleta e sumiu com ela, para mim é bandido”, disse.

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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