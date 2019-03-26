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Vandalismo

Pai diz que filho deveria ficar preso após furtar bicicleta em Vitória

"Ele estuda, trabalhava comigo na oficina, ganhava o dinheiro dele e fez isso por que? Não precisava disso. Ele deveria ficar preso. Sempre dei educação a ele para ter que vir aqui agora pegar filho em polícia", disse

Publicado em 

26 mar 2019 às 00:16

Publicado em 26 de Março de 2019 às 00:16

Bicicleta Yellow jogada na baía de Vitória Crédito: Polyana Serra
“Não criei filho para isso. Por mim ele ficaria preso”.  O desabafo é do pai de um adolescente de 16 anos, detido por quebrar, arrancar o assento e jogar uma bicicleta compartilhada na Baía de Vitória, junto com outro adolescente, de 15 anos. O veículo foi jogado em uma praia conhecida como Havaizinho, na Enseada do Suá, em Vitória.
O mecânico, de 48 anos, pai do adolescente, foi até a 1ª Delegacia Regional de Vitória para onde o filho foi encaminhado. “Ele estuda, trabalhava comigo na oficina, ganhava o dinheiro dele e fez isso por que? Não precisava disso. Ele deveria ficar preso. Sempre dei educação a ele para ter que vir aqui agora pegar filho em polícia”, disse.
De acordo com a Polícia Militar, foi durante um patrulhamento de rotina que a equipe teve a informação de que cinco suspeitos estavam furtando peças de bicicletas na orla. Ao chegar no local, a polícia encontrou o banco de uma bicicleta com os suspeitos. O selim que estava em posse dos suspeitos tinha a identificação de uma bicicleta compartilhada da startup Yellow.
> Mais um flagrante de mau uso de bicicleta compartilhada em Vitória
Segundo a PM, o adolescente de 16 anos e outro de 15 assumiram ter quebrado o assento e jogado a bicicleta no mar. A guarnição foi até o local, mas não encontrou o veículo. Os jovens que acompanhavam os adolescentes foram liberados, já os dois foram encaminhados à delegacia. No local, eles foram ouvidos e, após assinarem um termo circunstanciado por furto, foram reintegrados à família.
Parentes do adolescente de 15 anos também estiveram no local, mas preferiram não dar entrevista. Indignado em voltar com o filho para casa, o mecânico destacou: “Quebrou bicicleta e sumiu com ela, para mim é bandido”, disse.
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
OUTROS CASOS
Na manhã desta segunda-feira (25), outra bicicleta compartilhada foi encontrada em cima de um ponto de ônibus, no município. Desta vez, a amarelinha estava na Avenida Américo Buaiz, próximo à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
Bicicleta Yellow é flagrada em cima de ponto de ônibus em Vitória Crédito: Marcelo Prest

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