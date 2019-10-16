Pai de assaltante recupera celular de vítima em morro de Vitória

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 09:18
- Atualizado há 6 anos
Uma mulher de 30 anos foi assaltada ao passar de bicicleta pela Avenida Leitão da Silva, em Vitória, às 21h40 desta terça-feira (15). Segundo a vítima, Hederlhin da Rocha Cardoso, 24 anos, estava em uma bicicleta de aplicativo. Usando uma arma, Hederlhin abordou a mulher quando ela seguia para casa. O criminoso anunciou o assalto e roubou a bicicleta e a bolsa da ciclista com documentos, chaves e um celular.
Após pegar os pertences da vítima, o suspeito fugiu. A mulher pediu ajuda a um motoboy que passava pelo local e telefonou para o marido. Ela e o marido fizeram buscas e encontram Hederlhin na Avenida Rio Branco. Ao notar que estava sendo perseguido, o suspeito abandonou a bicicleta e a bolsa roubadas e fugiu correndo pela Rua Elias Tomasi Sobrinho.
Ele pulou o muro de uma escola e se escondeu no terraço. A vítima comunicou o crime ao vigilante da instituição e a Polícia Militar foi acionada. Hederlhin foi preso. Os pais dele também foram informados e seguiram para o local da prisão.
Aos pais, Hederlhin confessou que havia entregado o celular a um traficante do Morro do Jaburu, na Capital. O pai dele foi à boca de fumo e recuperou o aparelho.
Hederlhin foi levado para a 1º Delegacia Regional de Vitória. Ele disse que não se lembra de ter assaltado a mulher. No entanto, confessou que é viciado em cocaína e que havia ido ao Jaburu onde consumiu cinco pinos da droga. Ele foi autuado por roubo.
