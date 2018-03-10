Pai de Andrielly: 'Depositei confiança nele e veio a decepção'

Anderson Pereira dos Santos, pai da jovem de 20 anos morta em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

"Felizmente, minha mãe e meus amigos não me deixaram ir à delegacia. Porque eu me tornaria uma pessoa até pior do que ele", desabafou o pai de Andrielly Mendonça, Anderson Pereira dos Santos. Rubens de Almeida Dias Júnior, 23 anos, suspeito de assassinar a namorada com um fio de carregador de celular amarrado no pescoço se entregou à polícia nesta sexta-feira (9).

Como recebeu a notícia da prisão?

A princípio ficamos ansiosos. A expectativa nos causou alvoroço, mediante a demora da prisão. Também estamos um pouco aliviados. Embora saiba que a pessoa que deu fuga a ele é parente ou amigo. E essa pessoa também precisa ser identificada. Quem o ajudou também tem que responder. Mas graças a Deus a justiça está começando a se cumprir e vamos aguardar as respostas.

Quais lembranças ficam da sua filha e dessa relação?

A lembrança dela vai ser impossível esquecer. Ela faz muita falta. A cada momento, cada minuto. Porque eu recebia mensagem dela a todo instante, no trabalho, em casa Ela era uma menina que levantava meu ego, a minha vida. Se eu estava triste era ela que me consolava, me ligava perguntando o que eu tinha E hoje eu não tenho mais isso.

Da presença dele em nosso convívio também (será difícil esquecer). Porque depositei confiança nele, sempre apoiando, dando suporte às decisões do casal, acolhendo os dois Demos um voto de confiança a ele. Infelizmente a decepção veio agora com o assassinato da minha filha.

O que diria ao Rubens?

Infelizmente eu não teria palavras para falar com ele. Felizmente, minha mãe e meus amigos não me deixaram ir à delegacia. Porque eu me tornaria uma pessoa até pior do que ele. É duro para um pai ficar de frente para uma pessoa que ele recebeu de braços abertos na sua casa. Dei um pedaço da minha vida e ele chegou, com total frieza, e matou minha filha. Eu não teria palavras. Infelizmente teria que abaixar minha cabeça e ficaria fora de mim.

Sua filha narrava algum comportamento agressivo do Rubens?

Minha filha nunca narrou nada de diferente. A parte estranha de tudo foi a partir do momento que ele atentou contra a vida da ex-mulher, no fim de janeiro. Aí sim eu fiquei com pé atrás em saber que minha filha estava com um cara que não tem controle de si próprio. Mas depois de conversar com ele, eu achei que aquele tinha sido um momento de raiva. E ele estava disposto a conversar com a polícia, nós mesmos vimos advogados para ele. Graças a Deus o tiro não a atingiu, mas mesmo assim foi um atentado uma ameaça, uma mulher que tem filhos

Por que acha que ele perseguia a ex, mesmo já estando com a sua filha?

Vou falar como homem e não como pai da Andrielly. Isso é dor de cotovelo. Não aceitando que a ex tenha amizade ou relacionamentos com outras pessoas. Acho que ele se doeu e usou os filhos como pretexto.

Sua filha foi vítima, mas noticiamos muitos casos de vítimas de violência doméstica. Ao que o senhor atribui isso?

Essa data serve para mostrar a sociedade os índices de agressões e mortes as mulheres. Mas é só uma data. Infelizmente, vocês mulheres não têm nada a comemorar. Vemos nessas datas que o ES está lá em cima do ranking de violência contra a mulher. É muito ciúme, sentimento de posse, que faz com que o homem se sinta superior e faça isso.

Como era a relação dele com sua neta?

Normal. A tratava super bem. Mas diante do ocorrido, agora eu tenho dúvidas.

Como sua neta está?

Ela não está bem. Pelo dia a gente consegue reverter a situação. Mas a noite é impossível. Ela acorda chorando, pergunta pela mãe Aí a gente fala que ela está com papai do céu e isso dói bastante. Ela acorda chorando e tremendo bastante. Agora minha irmã está correndo atrás de um tratamento psicológico porque é preciso.

O que achou da versão que o acusado apresentou sobre legítima defesa?

Se fosse legítima defesa, por que ele não socorreu? Por que não deixou ao menos a porta aberta depois que fugiu? Ele trancou a casa e se não fosse a vizinha dos fundos ligando para a polícia, insistindo para a polícia entrar, para que colocassem escada em outra janela quando os policiais já iam embora Será que ela não poderia ter sido salva nesse tempo todo que tentavam entrar?