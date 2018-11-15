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Crime

Pai atira no próprio filho após briga em Colatina

O irmão da vítima relatou aos policiais que para tentar se defender do filho, o idoso teria efetuado alguns disparos, sem a intenção de matar, mas que acabou acertando a vítima

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 18:17
15ª Delegacia Regional em Colatina Crédito: Brunela Alves
Um pai atirou no próprio filho após um desentendimento em
Colatina
, Região Noroeste do Estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (15) no bairro Barbados. Os policiais foram acionados quando a vítima, de 39 anos, já havia sido socorrida para o Hospital Silvio Avidos.
Em contato com a vítima, os militares informaram que o homem estava aparentemente embriagado e havia sido baleado nas costas.
O irmão da vítima relatou aos policiais que não presenciou o fato, mas disse que familiares informaram que o irmão e o pai, um homem de 89 anos, haviam se desentendido e, para tentar se defender do filho, o idoso teria efetuado alguns disparos, sem a intenção de matar, mas que acabou acertando a vítima.
Segundo o irmão, o pai tem dificuldade para caminhar e problemas de visão. Além disso, sofre com o filho baleado por ele ser usuário de crack e sempre pedir dinheiro à família para sustentar o vício.
Após buscas no bairro, o idoso não foi localizado. Foram entregues pela família do suspeito um recipiente pequeno contendo pólvora e outro chumbo, 19 estojos de munição calibre 38, 11 estojos de munição calibre 32, seis estojos de munição calibre 9.1 e três estojos de munição calibre 32 auto.
A PM informou que o estado de saúde da vítima é estável.
Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Colatina.

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