Pai atira no próprio filho após briga em Colatina

15ª Delegacia Regional em Colatina Crédito: Brunela Alves

Um pai atirou no próprio filho após um desentendimento em

, Região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (15) no bairro Barbados. Os policiais foram acionados quando a vítima, de 39 anos, já havia sido socorrida para o Hospital Silvio Avidos.

Em contato com a vítima, os militares informaram que o homem estava aparentemente embriagado e havia sido baleado nas costas.

O irmão da vítima relatou aos policiais que não presenciou o fato, mas disse que familiares informaram que o irmão e o pai, um homem de 89 anos, haviam se desentendido e, para tentar se defender do filho, o idoso teria efetuado alguns disparos, sem a intenção de matar, mas que acabou acertando a vítima.

Segundo o irmão, o pai tem dificuldade para caminhar e problemas de visão. Além disso, sofre com o filho baleado por ele ser usuário de crack e sempre pedir dinheiro à família para sustentar o vício.

Após buscas no bairro, o idoso não foi localizado. Foram entregues pela família do suspeito um recipiente pequeno contendo pólvora e outro chumbo, 19 estojos de munição calibre 38, 11 estojos de munição calibre 32, seis estojos de munição calibre 9.1 e três estojos de munição calibre 32 auto.

A PM informou que o estado de saúde da vítima é estável.