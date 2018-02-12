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"Justiça pelo Batata"

Página na internet pede justiça a homem morto em acidente em MG

Autor da batida que matou Fernando Batata, delegado do Espírito Santo estaria na cidade visitando a família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 18:37

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 18:37

Delegado do ES é suspeito de provocar acidente com morte em MG Crédito: Portal Manhumirim
O comerciante Fernando José de Oliveira, conhecido como Fernando Batata, se envolveu em um acidente no último sábado (10), em Manhumirim, em Minas Gerais. Acusado de ser autor da batida que matou o homem, o delegado titular de Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, Adhemar Pereira Fully se apresentou à polícia nesta segunda-feira (12)
Com sentimento de revolta, moradores da cidade, família e amigos de Batata criaram uma página no Facebook que pede "Justiça pelo Batata". A página já tem mais de 830 seguidores. Veja um dos posts da página: 
"Queremos uma punição para que sirva de exemplo. Estamos cansados de ver as pessoas matarem ao volante e nada acontecer. Sou uma pessoa sensata e penso: 'Se fosse ao contrário?'. Se eu, civil, tivesse matado um delegado, onde eu estaria? Essa é apenas a opinião de um cidadão", desabafou Steyne Knupp Sanglard, 37, enteado que Fernando criou por mais de 20 anos, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online. Os dois se tratavam como pai e filho.
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Steyne detalha que conhece o delegado Fully e sua família, que são de Manhumirim. "Ele é conhecido. A família é daqui e conhecemos o pai e mãe dele. Parece que ele estava de férias por aqui", descreve. Segundo Steyne, Fernando, que ele considera como pai, era um homem pacato, que pilotava motocicletas havia anos e sempre com velocidade moderada. "Se você observar o local do acidente, percebe que o acidente é injustificável. Não foi numa BR, é uma avenida tranquila, comercial, de velocidade lenta", conta ele, que ficou sabendo do acidente por meio de telefonemas de amigos. 
E amigos é o que não faltam. De acordo com o filho de Batata, muitas manifestações de apoio e pedidos de justiça têm ocorrido na cidade mineira desde sábado. "É bacana demais isso. É em momentos assim  que você vê quem são os amigos de verdade. Quero agradecer a todos que estão do nosso lado e se mobilizando por justiça", conta ele, detalhando que o pai foi homenageado até no bloco de carnaval que desfilou na cidade neste domingo.

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