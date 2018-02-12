Página na internet pede justiça a homem morto em acidente em MG

Delegado do ES é suspeito de provocar acidente com morte em MG Crédito: Portal Manhumirim

Adhemar Pereira Fully se apresentou à polícia nesta segunda-feira (12). O comerciante Fernando José de Oliveira, conhecido como Fernando Batata, se envolveu em um acidente no último sábado (10), em Manhumirim, em Minas Gerais. Acusado de ser autor da batida que matou o homem, o delegado titular de Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo,

Com sentimento de revolta, moradores da cidade, família e amigos de Batata criaram uma página no Facebook que pede "Justiça pelo Batata". A página já tem mais de 830 seguidores. Veja um dos posts da página:

"Queremos uma punição para que sirva de exemplo. Estamos cansados de ver as pessoas matarem ao volante e nada acontecer. Sou uma pessoa sensata e penso: 'Se fosse ao contrário?'. Se eu, civil, tivesse matado um delegado, onde eu estaria? Essa é apenas a opinião de um cidadão", desabafou Steyne Knupp Sanglard, 37, enteado que Fernando criou por mais de 20 anos, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online. Os dois se tratavam como pai e filho.

Steyne detalha que conhece o delegado Fully e sua família, que são de Manhumirim. "Ele é conhecido. A família é daqui e conhecemos o pai e mãe dele. Parece que ele estava de férias por aqui", descreve. Segundo Steyne, Fernando, que ele considera como pai, era um homem pacato, que pilotava motocicletas havia anos e sempre com velocidade moderada. "Se você observar o local do acidente, percebe que o acidente é injustificável. Não foi numa BR, é uma avenida tranquila, comercial, de velocidade lenta", conta ele, que ficou sabendo do acidente por meio de telefonemas de amigos.