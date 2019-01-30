Padrasto que estuprou e engravidou enteada é preso em Vila Velha

Fachada da DPCA Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

O delegado contou que a jovem conviveu com o padrasto durante 12 anos e que ele a viu crescer. "A mãe da jovem trabalhava fora, era vigilante patrimonial à noite, em regime de plantão. Era justamente nesse momento que o cidadão retirava a jovem do quarto e praticava os abusos sexuais no interior da própria casa. Abusos que, por fim, resultaram em uma gravidez. Hoje a adolescente é mãe de uma criança cujo pai é o próprio padrasto, um homem de 50 anos de idade", relatou.

No primeiro interrogatório realizado, o criminoso negou as acusações, sugerindo que amava a jovem como a uma filha. Posteriormente, confrontado com o exame de DNA positivo realizado na criança, o homem confessou. No entanto, alegava que teria sido "seduzido" pela menina, o que, na visão autoridade à frente do DPCA, seria uma versão absolutamente fantasiosa.

Acerca da pena a ser aplicada posteriormente ao preso, esta, em decorrência da gravidez, será aumentada. "Ele irá responder por estupro, e como a jovem é menor de 18 anos, a pena é de 8 a 12 anos. E sobre esta pena, haverá aumento de metade pelo fato de ter gerado uma criança", explicou Lorenzo Pazolini.

SINAIS DE ABUSO