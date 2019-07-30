Crime

Padrasto é preso por estuprar enteada em Guarapari

A menina estava em uma festa, quando o suspeito a buscou durante a madrugada e praticou o crime

Publicado em 30 de julho de 2019 às 19:29 - Atualizado há 6 anos

Carrapichos foram encontrados no cabelo da adolescente Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um pedreiro de 40 anos foi preso na manhã do último domingo (28) após estuprar a própria enteada, de 15 anos, em Guarapari. A menina estava em uma festa, quando o suspeito a buscou durante a madrugada e praticou o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o crime começou a ser praticado em uma casa que ele mesmo construía. Após a enteada gritar, ele saiu do local e levou a menina para um matagal. Depois, o homem a levou para a casa onde vive com a mãe dela.

No cabelo da vítima, vários "carrapichos" ficaram agarrados por conta da área de mata onde o crime foi praticado. O próprio homem retirou do cabelo dela, mas outros foram encontrados por policiais.

Durante a manhã, a vítima contou ao pai sobre o que tinha acontecido e foi até a Delegacia de Guarapari. Após a denúncia, policiais civis foram até a residência do pedreiro, onde ele foi preso. Ele reagiu a prisão e precisou ser algemado. Ele foi autuado e vai responder pelo crime de estupro e por resistência. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Já a adolescente foi encaminhada para receber medicações e exames do Departamento Médico Legal (DML).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta