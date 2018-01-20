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Violência infantil

Padrasto é preso por abusar de enteada em Ibitirama

Acusado não resistiu a prisão e disse à polícia que já sabia do que se tratava a prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 21:03

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 21:03

Município de Ibitirama, região do Caparaó Crédito: Divulgação/CMI
Um lavrador de 34 anos foi preso no interior de Ibitirama, na Região do Caparaó, na manhã desta sexta-feira (19). Ele é acusado de ter abusado sexualmente da enteada, de 9 anos, durante dois anos. O crime foi descoberto após a menina revelar a mãe que estava com dores nas partes íntimas.
Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão contra o lavrador foi cumprido em São José do Caparaó, na casa onde a vítima, mãe e padrasto viviam. O acusado não resistiu a prisão e disse à polícia que já sabia do que se tratava.
A menina se queixou de dores nas partes íntimas e a mãe a levou a um médico, que suspeitou dos abusos. A violência, de acordo com a vítima, vinha acontecendo quando a mãe se ausentava de casa e começaram há cerca de dois anos.
O caso chegou ao conhecimento da delegacia há uma semana. A menina passou pelo exame no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e o médico constatou que ela foi vítima de abuso sexual.
Mãe e filha estavam morando na casa de familiares, pois haviam sido ameaçadas de morte caso contassem dos abusos à polícia. O lavrador foi ouvido na delegacia de Iúna e encaminhado ao presídio de Vila Velha, em Xuri.

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