Padrasto é preso por abusar de enteada em Ibitirama

Município de Ibitirama, região do Caparaó Crédito: Divulgação/CMI

Ibitirama, na Região do Caparaó, na manhã desta sexta-feira (19). Ele é acusado de ter abusado sexualmente da enteada, de 9 anos, durante dois anos. O crime foi descoberto após a menina revelar a mãe que estava com dores nas partes íntimas. Um lavrador de 34 anos foi preso no interior de, na Região do Caparaó, na manhã desta sexta-feira (19). Ele é acusado de ter abusado sexualmente da enteada, de 9 anos, durante dois anos. O crime foi descoberto após a menina revelar a mãe que estava com dores nas partes íntimas.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão contra o lavrador foi cumprido em São José do Caparaó, na casa onde a vítima, mãe e padrasto viviam. O acusado não resistiu a prisão e disse à polícia que já sabia do que se tratava.

A menina se queixou de dores nas partes íntimas e a mãe a levou a um médico, que suspeitou dos abusos. A violência, de acordo com a vítima, vinha acontecendo quando a mãe se ausentava de casa e começaram há cerca de dois anos.

O caso chegou ao conhecimento da delegacia há uma semana. A menina passou pelo exame no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e o médico constatou que ela foi vítima de abuso sexual.