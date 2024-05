Padrasto é preso após embebedar e estuprar enteada em Cariacica

A adolescente, de 14 anos, relatou o caso à mãe, que percebeu que, assim como a filha, já havia sido violentada pelo marido em condições semelhantes

Ela trabalha em regime de plantão e, por isso, fazia uso de remédios para dormir, mas passou a perceber que acordava com dores e às vezes com secreções no corpo. Pelo relato da filha, percebeu que era uma forma de o marido praticar as relações, por meio de bebida ou medicamento.