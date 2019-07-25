Home
Padrasto é preso após criança denunciar estupro para professora no ES

Ao ouvir o relator, educadora acionou o Conselho Tutelar e a polícia

Gazeta Online

Publicado em 25 de julho de 2019 às 21:10

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Fernando Madeira

Um lavrador de 29 anos foi preso nesta quinta-feira (25) por ter estuprado a entada de 10 anos em Iúna, na Região do Caparaó. Ele foi preso após a tia da menina denunciar o abuso à polícia. Na delegacia o suspeito confessou o crime.

Segundo o delegado de Iúna, Tiago Dorneles, um mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça. A menina contou o caso a uma professora na escola, que acionou o Conselho Tutelar.

“Ele admitiu que mantinha relações sexuais frequentemente com sua enteada no colchão do quarto ao lado em que dormia com a esposa. A denúncia foi feita no dia 23. A menina passou por exame, que comprovou os abusos”, revelou o delegado.

O lavrador foi encaminhado ao presídio de Xuri, Vila Velha. A mãe da vítima, segundo a polícia, tem uma deficiência mental o que facilitava a atitude criminosa do acusado.

A guarda provisória da criança ficará com a tia dela.

