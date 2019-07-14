Violência

Padrasto é acusado de agredir bebê de 2 anos em Conceição da Barra

Menino foi levado ao hospital com várias lesões na cabeça. Polícia realizou buscas, mas não encontrou a mãe e o padrasto da criança

Publicado em 14 de julho de 2019 às 21:03 - Atualizado há 6 anos

giroflex, polícia Crédito: Fernando Madeira

Um bebê de 2 anos foi levado ao hospital com diversas lesões na cabeça, em Conceição da Barra, região Norte do Estado, na noite deste sábado (13). A suspeita da Polícia é que a criança tenha sido agredida pelo padrasto.

A Polícia Militar foi acionada pela equipe do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição. No local, os policiais foram informados que o menino foi vítima de agressões físicas e apresentava várias lesões na região da cabeça. Uma parente do bebê contou aos militares que retirou a criança da casa da mãe e a levou ao hospital para receber atendimento médico.

Ainda segundo a familiar, a mãe do menino é casada com um homem de 30 anos que seria o principal agressor do bebê. Além disso, a mulher também seria agredida pelo companheiro, mas nunca o denunciou.

Com as informações, a PM foi até a casa da mãe da vítima. No entanto, nem ela e nem o acusado estavam no local. O Conselho Tutelar também foi acionado. Após o atendimento médico, o menino ficou sob a guarda do familiar até a chegada do pai, que vai assumir sua tutela.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, e até o momento ninguém foi detido. "A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos", conclui a nota.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta