Home
>
Polícia
>
Padrasto é acusado de agredir bebê de 2 anos em Conceição da Barra

Padrasto é acusado de agredir bebê de 2 anos em Conceição da Barra

Menino foi levado ao hospital com várias lesões na cabeça. Polícia realizou buscas, mas não encontrou a mãe e o padrasto da criança

Gazeta Online

Publicado em 14 de julho de 2019 às 21:03

 - Atualizado há 6 anos

giroflex, polícia Crédito: Fernando Madeira

Um bebê de 2 anos foi levado ao hospital com diversas lesões na cabeça, em Conceição da Barra, região Norte do Estado, na noite deste sábado (13). A suspeita da Polícia é que a criança tenha sido agredida pelo padrasto.

Recomendado para você

Quadrilha usava perfis falsos para marcar encontros e depois chantagear homens casados; mulher que era líder do esquema e o marido foram presos em Colatina, no Noroeste do Estado

Extorsão sexual: Operação Luxúria mira grupo que ameaçava vítimas no ES

Condutor disse ter aceitado corrida de R$ 90 do Rio de Janeiro para Vitória e estava levando uma passageira, que a PRF constatou ser foragida da Justiça; os dois foram detidos

Motorista de app é flagrado transportando carga de lança-perfume em Guarapari

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

A Polícia Militar foi acionada pela equipe do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição. No local, os policiais foram informados que o menino foi vítima de agressões físicas e apresentava várias lesões na região da cabeça. Uma parente do bebê contou aos militares que retirou a criança da casa da mãe e a levou ao hospital para receber atendimento médico.

Ainda segundo a familiar, a mãe do menino é casada com um homem de 30 anos que seria o principal agressor do bebê. Além disso, a mulher também seria agredida pelo companheiro, mas nunca o denunciou.

> Mulher é agredida pelo marido após postar foto sozinha em rede social

Com as informações, a PM foi até a casa da mãe da vítima. No entanto, nem ela e nem o acusado estavam no local. O Conselho Tutelar também foi acionado. Após o atendimento médico, o menino ficou sob a guarda do familiar até a chegada do pai, que vai assumir sua tutela.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, e até o momento ninguém foi detido. "A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos", conclui a nota.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crianca

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais