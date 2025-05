Em Aracruz

Paciente pula muro, furta celular e dinheiro, volta para hospital e acaba preso no ES

Jhonatas dos Santos, de 27 anos, saiu por uma parte em obras no Hospital São Camilo. Após pegar uma pochete em um carro, ele voltou à unidade hospitalar; câmeras registraram o crime

Publicado em 30 de maio de 2025 às 14:55

Um paciente de 27 anos pulou o muro do hospital onde recebia atendimento para cometer um furto na rua e foi preso em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (27). Imagens de câmera de segurança de uma residência no bairro Vila Rica (veja acima) registraram o momento em que Jhonatas dos Santos pega uma pochete com celular e dinheiro que estavam no banco do cacona de um carro e volta para o hospital.>

Segundo a administração do Hospital São Camilo, ele saiu sem autorização médica e pulou o muro em uma parte da unidade que está em obras. Não foi informado o motivo do atendimento médico.>

Moradores contaram que as imagens da câmera de segurança com o exato momento do crime estavam circulando nas redes sociais. A partir disso, no mesmo dia, a administração foi comunicada sobre o registro e, ao identificar o envolvimento do paciente, acionou a Polícia Militar.>

De acordo com a PM, a vítima informou que o celular possuía rastreador e apontava que o aparelho estava dentro do hospital. Um amigo da vítima reconheceu o suspeito. Os policiais abordaram o paciente dentro da unidade, que de início negou o crime, mas depois confessou e indicou que tinha escondido o dinheiro furtado, R$ 500, atrás de um contêiner.>

O paciente retornou ao hospital após cometer um furto em Aracruz Crédito: Videomonitoramento

Durante a abordagem, o homem foi novamente avaliado pela equipe médica, recebeu alta e, em seguida, foi conduzido pelas autoridades para a Delegacia Regional de Aracruz. O suspeito foi autuado por furto simples e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA).>

O Hospital São Camilo destacou que a situação foi um caso isolado. A unidade reforçou que está colaborando com as investigações, fornecendo todas as informações necessárias para o esclarecimento do caso e que está adotando medidas adicionais para intensificar o controle de acesso às áreas em reforma.>

A Secretaria de Justiça (Sejus), que informou que não encontrou registro anterior do suspeito no sistema prisional.>

*Com informações do g1 ES>

