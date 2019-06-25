Paciente caiu do telhado do Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

Um paciente do Hospital de Urgência e Emergência de Vitória (São Lucas) , de 45 anos, que estava internado no primeiro andar da unidade, foi encontrado morto no fosso de ventilação do local. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem estava internado desde o dia 21 e se recuperava de uma cirurgia após ter engolido uma dentadura.

De acordo como presidente do Conselho Gestor do Hospital de Urgência e Emergência, João Carlos dos Santos, o paciente estava internado no primeiro andar e a queda, que teria sido do telhado do hospital, foi de aproximadamente 5 metros.

A polícia acredita que a vítima, que era dependente alcoólico, tenha tido uma crise de abstinência e, com isso, teria tentado fugir do hospital.

Your browser does not support the audio element. Paciente é encontrado morto após cair de telhado de hospital em Vitória

DESAPARECIMENTO

A equipe médica sentiu falta do paciente por volta das 19h30 desta segunda-feira (24). A família havia sido informada sobre o desaparecimento e até um boletim de ocorrência chegou a ser registrado.

Na manhã desta terça-feira (25), uma funcionária da equipe de nutrição do hospital estava na cozinha quando abriu a janela e viu o corpo caído no fosso de ventilação do hospital. Um médico analisou a vítima e, a princípio, não foram encontrados sinais de violência.

SESA

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) lamenta o ocorrido e informa que o paciente estava internado no Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e evadiu-se da unidade - a família foi avisada imediatamente. Conforme determina o Protocolo de Evasão, o hospital registrou um Boletim de Ocorrência On-line. A Sesa acrescenta que acompanhará as investigações da Polícia Civil. Em nota, alamenta o ocorrido e informa que o paciente estava internado no Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e evadiu-se da unidade - a família foi avisada imediatamente. Conforme determina o Protocolo de Evasão, o hospital registrou um Boletim de Ocorrência On-line. A Sesa acrescenta que acompanhará as investigações da Polícia Civil.