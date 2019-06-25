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São Lucas

Paciente é encontrado morto após cair de telhado de hospital em Vitória

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem estava internado desde o dia 21 e se recuperava de uma cirurgia após ter engolido uma dentadura

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 13:45

Publicado em 

25 jun 2019 às 13:45
Paciente caiu do telhado do Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
Um paciente do Hospital de Urgência e Emergência de Vitória (São Lucas), de 45 anos, que estava internado no primeiro andar da unidade, foi encontrado morto no fosso de ventilação do local. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem estava internado desde o dia 21 e se recuperava de uma cirurgia após ter engolido uma dentadura.
De acordo como presidente do Conselho Gestor do Hospital de Urgência e Emergência, João Carlos dos Santos, o paciente estava internado no primeiro andar e a queda, que teria sido do telhado do hospital, foi de aproximadamente 5 metros.
A polícia acredita que a vítima, que era dependente alcoólico, tenha tido uma crise de abstinência e, com isso, teria tentado fugir do hospital.
Paciente é encontrado morto após cair de telhado de hospital em Vitória
DESAPARECIMENTO
A equipe médica sentiu falta do paciente por volta das 19h30 desta segunda-feira (24). A família havia sido informada sobre o desaparecimento e até um boletim de ocorrência chegou a ser registrado.
Na manhã desta terça-feira (25), uma funcionária da equipe de nutrição do hospital estava na cozinha quando abriu a janela e viu o corpo caído no fosso de ventilação do hospital. Um médico analisou a vítima e, a princípio, não foram encontrados sinais de violência.
SESA
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) lamenta o ocorrido e informa que o paciente estava internado no Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e evadiu-se da unidade - a família foi avisada imediatamente. Conforme determina o Protocolo de Evasão, o hospital registrou um Boletim de Ocorrência On-line. A Sesa acrescenta que acompanhará as investigações da Polícia Civil.
 

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