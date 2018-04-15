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Vila Velha

Outro motorista de aplicativo é assaltado durante corrida no ES

Passageiro esperou chegar próximo ao destino final para anunciar o assalto

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 15:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 15:54
Motorista de aplicativo é assaltado em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest
Mais um motorista de aplicativo foi assaltado na Grande Vitória na noite de sábado (14). Dessa vez, um homem de 24 anos, que preferiu não se identificar, foi assaltado pelo passageiro ao fazer uma corrida em Vila Velha.
A corrida foi feita do bairro Guaranhuns até Barramares, em Vila Velha, por volta das 22 horas. Ao chegar próximo do destino final, o homem anunciou o assalto. Ele levou cerca de R$ 80.
Ele meteu a mão no meu celular, pegou o dinheiro e ainda perguntou se tinha mais. Eu implorei a ele para não levar o carro e o celular porque precisava trabalhar e sustentar meu filho de 10 meses. Parece que ele ficou com pena e levou apenas o dinheiro, disse que hoje não era dia de roubar, mas estava precisando por causa do filho, lamenta.
Medo
O motorista contou que pressentiu que algo poderia ocorrer devido ao comportamento do passageiro, mas não conversou muito para que ele não se sentisse constrangido. Tinha medo dele fazer uma reclamação para o aplicativo, posso ser banido, disse.
A vítima conta que começou a trabalhar como motorista de um aplicativo há cinco meses porque estava desempregada há dois anos, até então, trabalhava como ajudante de pedreiro. Ele conta que está com medo de voltar a trabalhar, mas essa é a única fonte de renda. Ele ainda está pagando as prestações do veículo.

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