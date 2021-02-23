Ousadia de criminosos: veja flagrantes de assaltos na Grande Vitória

Your browser does not support the video tag.

Basta uma conversa na frente de casa ou um momento de distração no posto de gasolina, para os criminosos agirem. Recentemente, para cometer um roubo, bandidos chegaram até a bloquear o acesso de uma rua com um carro. Tudo, para conseguir roubar celulares, dinheiro, carro e fugir sem ser pegos pela polícia.

Três episódios, ocorridos nas noites de domingo (21) e segunda-feira (22), mostram a ousadia dos bandidos na Grande Vitória.

Em Jardim da Penha , Vitória, na noite dessa segunda-feira (22), um bandido armado rendeu duas mulheres na porta de um prédio e roubou os celulares das vítimas. Tudo aconteceu em menos de 30 segundos.

Policiais militares disseram que foram acionados e, em conversa com uma das vítimas, ela contou que estava com a irmã na frente do prédio quando o bandido chegou armado e tomou os celulares das duas. Os policiais intensificaram o patrulhamento em Jardim da Penha, mas não encontraram o criminoso.

Em nota enviada para a TV Gazeta, a Polícia Militar informou que faz o patrulhamento preventivo e ostensivo na região e disse que está em funcionamento no bairro o projeto condomínio monitorado e comércio monitorado. Moradores e comerciantes podem alertar diretamente os policiais que atuam na companhia e falar de suspeitas ou de crimes em andamento, o que agiliza o atendimento das ocorrências.

RUA FECHADA E MOTORISTA RENDIDO EM VILA VELHA

Assalto aconteceu no bairro Vila Nova, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Por nota, enviada à TV Gazeta, a Polícia Militar informou que está presente no bairro bairro Vila Nova por meio de policiamento ostensivo, com patrulhamento preventivo, além de operações de cerco táticos e abordagens. A PM pede que a população intensifique as denúncias pelo 190.

"É importante destacar que o número de acionamentos, via 190, no mês de janeiro para atender ocorrências no bairro tem sido pequeno, por isso a PM lembra que o reforço no policiamento é feito com base no mapa do crime, levando em consideração os pontos com maior incidência de ocorrências registradas. Por isso, uma viatura deve ser acionada imediatamente via 190, em caso de emergência. A PM lembra ainda que, quando não houver detidos em flagrante, é necessário que as vítimas registrem o boletim em uma delegacia para que os fatos sejam investigados e os criminosos sejam punidos", diz a nota

ASSALTO EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS

Frentista reagiu a um assalto no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Um frentista reagiu a um assalto na noite do último domingo (21), no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Dois homens chegaram no posto de combustíveis a bordo de uma moto e, após abastecer, o carona sacou uma arma e roubou uma quantia em dinheiro que estava na mão do frentista. Quando percebeu que se tratava de uma arma de brinquedo, o frentista reagiu e os bandidos fugiram deixando um capacete para trás. A polícia foi chamada, mas ninguém foi preso.