Ossada humana é encontrada em Castelo

A Polícia Civil periciou o local e encaminhou para análise no Serviço Médico Legal de Cachoeiro

Publicado em 17 de junho de 2019 às 18:52 - Atualizado há 6 anos

Fachada da Delegacia de Castelo Crédito: Geizy Gomes | Gazeta Online

Vários ossos humanos foram encontrados na manhã desta segunda-feira (17) em Castelo, no Sul do Estado. A Polícia Civil periciou o local e encaminhou o material para análise no Serviço Médico Legal de Cachoeiro.

A ossada foi encontrada em um terreno baldio no bairro Garagem, por populares, que acionaram a Polícia Militar. Segundo o delegado de Castelo, Marcelo Meurer Ramos, duas linhas de investigação foram traçadas, mas até o momento, detalhes não poderão ser repassados para não atrapalhar as ações da Polícia Civil.

Havia vestígios de roupas ao lado da ossada. O delegado acredita que os ossos sejam antigos, mas aguarda resultado da análise. Não há previsão de identificação do material.

