Três pessoas mortas

Ordem para ataques em Vila Velha pode ter partido de dentro de presídio

Na madrugada desta terça (17), dois jovens foram mortos a tiros em Normília da Cunha; horas depois, outro homem foi morto e uma mulher acabou baleada em Ulisses Guimarães

Publicado em 17 de junho de 2025 às 17:31

Ataque em rua no bairro Normília da Cunha, em Vila Velha, deixou dois mortos Crédito: Bruno Nézio

Os ataques que resultaram na morte de três pessoas em Vila Velha entre a madrugada e a manhã desta terça-feira (17) podem ter sido ordenadas de dentro do presido. À imprensa, o Major Cezar, comandante da 13ª Cia Independente da Polícia Militar, informou que essa é uma das linhas de investigação, principalmente pela constante disputa por pontos de tráfico na região. >

As primeiras vítimas foram José Vitor Lourenço, de 19 anos, e Carlos Eduardo Silva de Souza, de 18 anos, em Normília da Cunha, no município canela-verde e área do Primeiro Comando de Vitória - enquanto estavam na rua. Já o outro homem - sem identidade divulgada - morreu dentro do banheiro de uma padaria horas depois, durante a manhã, em Ulisses Guimarães, área comandado pelo Terceiro Comando Puro.>

Uma mulher foi atingido pelos tiroteio no segundo ataque, mas não tem ligação com o caso, segundo a polícia. >

"Algumas ordens saem do presídio para causar terror, causar homicídio ou simplesmente tomar pontos de drogas. Esse desequilíbrio gera a população à insegurança. A Polícia Militar trabalha no Estado inteiro, principalmente em Vila Velha, para não deixar que esses casos sejam corriqueiros. Esse, por exemplo, nós estamos trabalhando com a possibilidade de ter sido uma ordem enviada para acerto de contas. No início do mês passado, nós tivemos também uma disputa por pontos de drogas e causar homicídio. Isso vem sendo meio que um motivo para que eles voltem a buscar espaço ou causar baixa na facção rival", frisou. >

>

Carlos Eduardo tinha deficiência intelectual, não possuía envolvimento com o crime e havia saído de casa para comprar um lanche, segundo a família. O Major explicou que o jovem pode ter sido atingido por "estar no lugar errado na hora errada", mas a situação ainda será analisada. >

Carlos Eduardo Silva de Souza, de 18 anos, foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Acervo Pessoal

Ataques podem ter ligação

O comandante da 13ª Companhia da PM disse que será investigada a possibilidade dos ataques serem um revide. Isso porque as bocas de fumo estão sendo alvos de disputa pelas facções e os bairros onde os crimes aconteceram são chefiados por organizações criminosas rivais. >

"O carro branco foi achado queimado no bairro Praia dos Recifes. A suspeita é que tenha sido roubado só para ser usado no ataque, mas não existe confirmação disso ainda. Cinco dos 22 bairros da região 5 de Vila Velha estão nessa disputa. Pedimos que a população continue denunciando no 181 ou 190", frisou o Major. >

Segurança reforçada

O Major explicou ainda que o comércio, transporte e escolas não foram afetados, mas para garantir a segurança, depois do último ataque, houve reforço no monitoramento na região. Confira o que foi feito:>

A Guarda Municipal colocou mais equipes para monitorar a entrada e saída dos alunos das escolas municipais;

Já a Polícia Militar informou que deu início a um protocolo de segurança com equipes reforçadas não só no bairro de Normília e Ulisses Guimarães, mas também em outros três bairros de Terra Vermelha, 23 de Maio, Barramares e Riviera da Barra. >

Relembre o caso

Dois jovens, identificados como José Vitor Lourenço, de 19 anos, e Carlos Eduardo Silva de Souza, de 18 anos, foram mortos a tiros na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Normília da Cunha, em Vila Velha. Segundo a família de Carlos Eduardo, ele tinha deficiência intelectual, não possuía envolvimento com o crime e havia saído de casa para comprar um lanche;





De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, um carro branco passou próximo à lanchonete e os ocupantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Carlos Eduardo tentou fugir de bicicleta em direção a um campo de futebol, mas foi atingido pelos tiros e morreu no local;





Horas depois, um homem foi morto e uma mulher acabou baleada dentro de uma padaria durante um tiroteio no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (17). Segundo apuração da TV Gazeta, criminosos atiraram pela rua principal do bairro;





A mulher, que não teve o nome divulgado, é dona de um quiosque próximo à Praia dos Recifes. Ela havia ido comprar pão quando um carro e uma moto passaram atirando;





Os tiros também acertaram uma farmácia e uma loja ao lado da padaria. A mulher baleada foi encaminhada para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, e segue internada.

>

Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. >

Sobre o outro jovem, de 19 anos, não há mais informações detalhadas. A PM disse que foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima já sem vida. Depois, receberam a informação de que Carlos Eduardo havia sido encontrado próximo ao campo de futebol, também morto.>

Segundo apuração da TV Gazeta, o carro usado pelos criminosos — um Renault Kwid branco — havia sido roubado ainda na noite de segunda-feira (16), antes do duplo homicídio.>

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso.>

* Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta. >

