Operação tem armas e réplicas até de fuzil apreendidas e 10 detidos no Sul do ES

Operação visa combater o tráfico de drogas em um bairro de Rio Novo do Sul, onde, segundo a Polícia Civil, moradores são reféns da criminalidade

Diversos mandados de prisão e busca e apreensão estão sendo cumpridos, e foram apreendidas armas e simulacros (armas falsas). Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, delegado Djalma Pereira Lemos, a comunidade de São José, no município, estava ameaçada pela invasão de facções devido à repressão no morro do Santo Antônio.