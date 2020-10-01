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Sexta fase

Operação Sentinela cumpriu 122 mandados de prisão no ES em setembro

Segundo a autoridade, ao longo do mês foram cumpridos 111 mandados de busca e apreensão, foram detidas 179 pessoas e cumpridos 122 mandados de prisão que estavam em aberto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 23:49

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 23:49

Operação Sentinela cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão no ES
Operação Sentinela cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão no ES Crédito: Divulgação | PMES
Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) divulgou nesta sexta-feira (30), por meio do Comandante Geral, o Coronel Douglas Caus, os números da Operação Sentinela referentes ao mês de setembro, que correspondem à sexta fase da ação policial. Segundo a autoridade, ao longo do mês foram cumpridos 111 mandados de busca e apreensão, foram detidas 179 pessoas e cumpridos 122 mandados de prisão que estavam em aberto.
Nesta quarta-feira (30), Caus afirma que foi realizado um esforço ainda maior dentro da operação. "Mobilizamos 412 agentes da Polícia Militar em todo o Estado, além de 128 viaturas. Esta é uma operação da PM, em parceria com o Ministério Público Estadual, em que cumprimos mandados de busca e apreensão e de prisão, em áreas de maior incidência de tráfico de drogas, de homicídios, em áreas com indivíduos armados, que coagem moradores e enfrentam a polícia com trocas de tiros. É uma operação que conta com planejamento extremamente forte pela PM, que visa aumentar a eficiência do serviço de segurança e garantir maior qualidade de vida para o cidadão", afirmou.

RESULTADOS DA OPERAÇÃO

Operação Sentinela cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão no ES
Operação Sentinela e resultados das buscas e apreensões realizadas no ES Crédito: Divulgação | PMES
Ao todo, durante o mês de setembro, a Operação Sentinela realizou:
  • 111 Mandados de busca e apreensão cumpridos;
  • 179 pessoas detidas;
  • 122 pessoas detidas com mandado de prisão em aberto;
  • 57 pessoas presas em flagrante;
  • 32 pessoas presas com mandado de prisão por homicídio;
  • 17 pessoas presas por tráfico de entorpecentes;
  • 14 pessoas presas pelo crime de roubo.
Apreensões:
  • 22 Armas de fogo;
  • 710 munições;
  • 16.000 unidades de entorpecente
O Coronel destacou, dos resultados obtidos, que o que chama atenção é a grande quantidade de mandados de busca e apreensão e a prevenção a novos crimes hediondos. "Nós entramos na casa de criminosos para realizar apreensões e tiramos 32 homicidas de circulação. Quando retiramos homicidas do território capixaba, que estavam com mandado de prisão em aberto, e prendemos e conduzidos às penitenciárias, prevenimos vários outros crimes do gênero, geralmente associados ao tráfico de drogas", esclareceu.

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