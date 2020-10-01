Operação Sentinela cumpriu 122 mandados de prisão no ES em setembro

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O Coronel destacou, dos resultados obtidos, que o que chama atenção é a grande quantidade de mandados de busca e apreensão e a prevenção a novos crimes hediondos. "Nós entramos na casa de criminosos para realizar apreensões e tiramos 32 homicidas de circulação. Quando retiramos homicidas do território capixaba, que estavam com mandado de prisão em aberto, e prendemos e conduzidos às penitenciárias, prevenimos vários outros crimes do gênero, geralmente associados ao tráfico de drogas", esclareceu.