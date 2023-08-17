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Golden Retriever e outras raças

Operação resgata 22 cães usados para reprodução e interdita canil em Viana

Local é investigado por suspeita de uso de matrizes – animais selecionadas para fins reprodutivos – e descarte quando não tinham mais "utilidade"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2023 às 16:05

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 16:05

Uma operação contra maus-tratos resgatou 22 animais que se encontravam em um canil clandestino, na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Areinha, em Viana. Além da interdição do estabelecimento, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. 
Segundo a Polícia Civil, o local é suspeito por usar matrizes – animais selecionadas para fins de reprodução – e descartá-las quando não tinham mais "utilidade". Imagens da operação (veja abaixo) mostram que a maioria era da raça Golden Retriever, uma das com maior valor agregado no mercado. Foram identificados sete cachorros adultos, sendo todas fêmeas, e mais dez filhotes.
Animais eram mantidos em canil clandestino em Viana
Animais eram mantidos em canil clandestino em Viana Crédito: Reprodução | Polícia Civil
As investigações foram feitas pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), em conjunto com a comissão de Maus-Tratos da Assembleia Legislativa (Ales) e a Secretaria de Meio Ambiente de Viana (SEMMA).

Ocorrência anterior

A ação teve início após o local ser denunciado por descartar dois cachorros na Avenida Serafim Derenzi, em Vitória. A PC investigou o caso e encontrou ligações entre este canil em Viana e a situação ocorrida na Capital capixaba.
''Estávamos monitorando a situação neste canil clandestino, inclusive notificando o proprietário deste espaço a fim de regularizar o local e conceder dignidade aos animais. Retornamos hoje (17) com apoio da Polícia Civil e da CPI de Maus-Tratos para averiguar a atual situação deste espaço e constatamos uma série de desconformidades punidas no rigor da lei”, enfatizou o secretário de Meio Ambiente de Viana, Luiz Guilherme Cruz.
Além da situação precária, o canil clandestino estava operando sem as licenças necessárias, como alvará e autorização para uso do espaço para práticas de adestramento, uma vez que havia sido notificado anteriormente pela Prefeitura, que concedeu um prazo de 30 dias para regularização. No entanto, o proprietário não cumpriu o prazo estipulado.

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O responsável pelo local – que não teve o nome divulgado – foi conduzido e autuado por crime ambiental. Entretanto, assinou um terno circunstanciado e foi solto para responder em liberdade. A investigação da Polícia Civil continua para apurar eventual crime de maus-tratos.

Estado de saúde dos animais

Os veterinários da Delegacia do Meio Ambiente examinaram os animais encontrados, para detectar sinais de doenças ou negligência, e constataram sinais de dermatite em três deles. Além disso, o proprietário não apresentou a carteira de vacinação de nenhum animal.
Filhotes resgatados durante operação nesta quinta-feira (17)
Filhotes resgatados durante operação nesta quinta-feira (17) Crédito: Prefeitura de Viana
A Polícia Civil e os fiscais da SEMMA resgataram os animais e os encaminharam para o Rancho Bela Vista, onde receberão os cuidados necessários.
Operação resgata 22 cães usados para reprodução é interdita canil em Viana

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