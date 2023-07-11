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Noroeste do ES

Operação prende grupo com submetralhadora e drogas em Vila Valério

Um dos suspeitos tem envolvimento com um roubo em uma fazenda de Jaguaré, quando houve um roubo de cerca de R$ 200 mil

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 17:04

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 jul 2023 às 17:04
Material apreendido durante operação em Vila Valério
Material apreendido durante operação em Vila Valério Crédito: Divulgação/PMES
Cinco pessoas foram detidas pela Polícia Militar com uma grande quantidade de drogas e uma submetralhadora caseira em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (11). Segundo a PM, uma delas tem envolvimento em um assalto que aconteceu em maio deste ano em Jaguaré, quando foram roubados R$ 200 mil. E a arma apreendida foi utilizada no crime e nos últimos homicídios que ocorreram em Vila Valério. Os presos não tiveram os nomes divulgados. 
A atuação policial teve o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em Vila Valério. Com os suspeitos foram encontrados maconha, cocaína e crack, além de também carregadores, munições, uma pistola e celulares.
Material apreendido:
  • 1 submetralhadora caseira;
  • 1 Pistola G2C cal .40 numeração suprimida;
  • 10 munição intacta cal .40;
  • 2 munição intacta cal .38;
  • 82 buchas maconha;
  • 1 bucha grande maconha;
  • 196 pedras de crack;
  • 17 papelotes de cocaína;
  • 2 aparelhos celulares;
As investigações da Polícia Civil sobre o roubo que aconteceu em Jaguaré, na localidade de Fátima, apontam que o grupo identificado como responsável pelo crime, que atua nos dois municípios, utilizou parte do dinheiro, de R$ 200 mil, para a aquisição de armas. Dois dos integrantes já estão presos.
Em nota, a PC informou que a ocorrência está sendo confeccionada pela PM para ser entregue à Delegacia Regional de Nova Venécia. “Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante”, concluiu a corporação.

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