Operação prende grupo com submetralhadora e drogas em Vila Valério

A atuação policial teve o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em Vila Valério. Com os suspeitos foram encontrados maconha, cocaína e crack, além de também carregadores, munições, uma pistola e celulares.

Em nota, a PC informou que a ocorrência está sendo confeccionada pela PM para ser entregue à Delegacia Regional de Nova Venécia. “Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante”, concluiu a corporação.