Operação prende grupo com submetralhadora e drogas em Vila Valério

Cinco pessoas foram detidas pela Polícia Militar com uma grande quantidade de drogas e uma submetralhadora caseira em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (11). Segundo a PM, uma delas tem envolvimento em um assalto que aconteceu em maio deste ano em Jaguaré, quando foram roubados R$ 200 mil. E a arma apreendida foi utilizada no crime e nos últimos homicídios que ocorreram em Vila Valério. Os presos não tiveram os nomes divulgados.
A atuação policial teve o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em Vila Valério. Com os suspeitos foram encontrados maconha, cocaína e crack, além de também carregadores, munições, uma pistola e celulares.
Material apreendido:
- 1 submetralhadora caseira;
- 1 Pistola G2C cal .40 numeração suprimida;
- 10 munição intacta cal .40;
- 2 munição intacta cal .38;
- 82 buchas maconha;
- 1 bucha grande maconha;
- 196 pedras de crack;
- 17 papelotes de cocaína;
- 2 aparelhos celulares;
As investigações da Polícia Civil sobre o roubo que aconteceu em Jaguaré, na localidade de Fátima, apontam que o grupo identificado como responsável pelo crime, que atua nos dois municípios, utilizou parte do dinheiro, de R$ 200 mil, para a aquisição de armas. Dois dos integrantes já estão presos.
Em nota, a PC informou que a ocorrência está sendo confeccionada pela PM para ser entregue à Delegacia Regional de Nova Venécia. “Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante”, concluiu a corporação.