Operação prende detentos em saída temporária de Dia das Crianças no ES

Segundo o delegado-geral José Arruda, trata-se de uma associação criminosa, sendo que dois já haviam sido presos no dia 10 de outubro e os outros três nesta quinta-feira (17)

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 15:49 - Atualizado há 6 anos

Presos eram internos que se aproveitaram de saída temporária para cometer crimes no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta/ Polícia Civil

Uma operação conjunta das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal conseguiu prender uma quadrilha de assaltantes que cometia crimes na Grande Vitória e em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. Segundo o delegado-geral José Arruda, trata-se de uma associação criminosa, sendo que dois já haviam sido presos no dia 10 de outubro e os outros três nesta quinta-feira (17).

A saída temporária de Dia das Crianças foi concedida a internos do regime semiaberto entre os dias 10 e 16 de outubro. Ou seja, os três que foram presos nesta quinta já estavam descumprindo o benefício ao não voltarem para a unidade prisional.

Os presos são: Girlan Nascimento da Silva, de 32 anos; Alexandre Brambilla Donna, de 39 anos; Jucimar Souza Silva, de 37 anos; e Aldo Viana Nunes, de 29. Os dois últimos foram os presos na semana passada.

Edson Nascimento Silva, de 34 anos, foi preso em casa, no bairro Serra Dourada II, no município da Serra.

Além de acabar com a quadrilha, a operação também prendeu Ivan Marcos furtado Klippel, de 22 anos, suspeito de cometer assaltos na região Serrana do estado. Segundo a polícia, Ivan agia sozinho.

O delegado-geral comentou as prisões. Todas foram decorrentes de investigação e de prisão preventiva decretada pelo Ministério Público e pelo sistema judiciário.

"É uma associação criminosa que se estabeleceu na Grande Vitória, mas também gente da região [Serrana] que passava informações privilegiadas. Cada um tinha sua função bem estabelecida nessa associação e no dia de ontem (17) foi possível prender praticamente todos, só falta um que está foragido. Eles já estavam no sistema prisional e se aproveitaram da saída temporária de Dia das Crianças para cometerem crimes", explicou.

Com informações do G1 ES e TV Gazeta

