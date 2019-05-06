Operação policial muda rotina de moradores de bairros de Vitória

Operação da Polícia Civil em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A operação da Polícia Civil realizada nesta segunda-feira (06) mudou a rotina de moradores e comerciantes de bairros de Vitória . Policiais da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), com apoio da Polícia Militar, foram às ruas com o objetivo de cumprir 11 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão no Bairro da Penha, em Vitória.

Além do Bairro da Penha, a ação também afetou o dia a dia de quem mora nos bairros Bonfim, Itararé e Consolação e São Benedito. Por volta das 15h, investigadores da Polícia Civil realizaram abordagens em diversos pontos da rua Desembargador Gilson Mendonça, no bairro Consolação. Um aposentado de 76 anos disse que o trabalho da polícia precisa ser realizado de forma mais frequente na região.

Operação da Polícia Civil em Vitória Crédito: Fernando Madeira

"Essas blitze tinham de ser mais comuns. Eu soube que estão atrás de uns bandidos da região e estou na torcida que peguem todos. Aqui no bairro é tranquilo, mas essa movimentação da polícia deixa todo mundo em alerta. A gente só quer ir e vir em paz", destacou o morador que pediu para não ser identificado.

empresa que fornece alimentos para os presídios, em Cariacica, e o segundo a um coletivo, incendiado em Nova Almeida, em Serra. Nos dois casos, os criminosos deixaram bilhetes reclamando das condições dos presídios do Estado. O objetivo da operação é a prisão de suspeitos de dois ataques que ocorreram em fevereiro deste ano. O primeiro a uma, e o segundo a umNos dois casos, os criminosos deixaram bilhetes reclamando das condições dos presídios do Estado.

bandidos atearam fogo em um veículo que pertence à equipe de jornalismo da TV Vitória por volta de 12h desta segunda-feira (6). Uma moradora de 55 anos disse que, apesar da violência registrada, o bairro é considerado tranquilo. Ela mora na mesma rua onde aconteceu o crime. Na rua Alberto Lucarelli, no bairro Bonfim,por volta de 12h desta segunda-feira (6). Uma moradora de 55 anos disse que, apesar da violência registrada, o bairro é considerado tranquilo. Ela mora na mesma rua onde aconteceu o crime.

"O tráfico de drogas é uma realidade para gente. A imprensa tem notícia quando acontece algo grave, uma morte, mas a gente ouve barulho de fogos de artifício todos os dias. Os tiroteios diminuíram um pouco, mas a gente tem medo e sabe que a qualquer hora pode acontecer alguma coisa", relatou a dona de casa.

A Polícia Civil não divulgou detalhes com os resultados da operação nesta segunda-feira (6). As informações serão repassadas nesta terça-feira (07) durante uma coletiva de imprensa.