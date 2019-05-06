Operação policial muda rotina de moradores de bairros de Vitória

A operação da Polícia Civil realizada nesta segunda-feira (06) mudou a rotina de moradores e comerciantes de bairros de Vitória. Policiais da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), com apoio da Polícia Militar, foram às ruas com o objetivo de cumprir 11 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão no Bairro da Penha, em Vitória.
Além do Bairro da Penha, a ação também afetou o dia a dia de quem mora nos bairros Bonfim, Itararé e Consolação e São Benedito. Por volta das 15h, investigadores da Polícia Civil realizaram abordagens em diversos pontos da rua Desembargador Gilson Mendonça, no bairro Consolação. Um aposentado de 76 anos disse que o trabalho da polícia precisa ser realizado de forma mais frequente na região.
"Essas blitze tinham de ser mais comuns. Eu soube que estão atrás de uns bandidos da região e estou na torcida que peguem todos. Aqui no bairro é tranquilo, mas essa movimentação da polícia deixa todo mundo em alerta. A gente só quer ir e vir em paz", destacou o morador que pediu para não ser identificado.
O objetivo da operação é a prisão de suspeitos de dois ataques que ocorreram em fevereiro deste ano. O primeiro a uma empresa que fornece alimentos para os presídios, em Cariacica, e o segundo a um coletivo, incendiado em Nova Almeida, em Serra. Nos dois casos, os criminosos deixaram bilhetes reclamando das condições dos presídios do Estado.
Na rua Alberto Lucarelli, no bairro Bonfim, bandidos atearam fogo em um veículo que pertence à equipe de jornalismo da TV Vitória por volta de 12h desta segunda-feira (6). Uma moradora de 55 anos disse que, apesar da violência registrada, o bairro é considerado tranquilo. Ela mora na mesma rua onde aconteceu o crime.
"O tráfico de drogas é uma realidade para gente. A imprensa tem notícia quando acontece algo grave, uma morte, mas a gente ouve barulho de fogos de artifício todos os dias. Os tiroteios diminuíram um pouco, mas a gente tem medo e sabe que a qualquer hora pode acontecer alguma coisa", relatou a dona de casa.
A Polícia Civil não divulgou detalhes com os resultados da operação nesta segunda-feira (6). As informações serão repassadas nesta terça-feira (07) durante uma coletiva de imprensa.