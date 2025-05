Mão de Ferro II

Operação no ES e em mais 11 estados mira grupo que estimulava mutilação via web

Práticas criminosas ocorriam principalmente em plataformas digitais como WhatsApp, Telegram e Discord; adolescente apreendido na Serra confessou envolvimento, segundo a Polícia Civil

Publicado em 27 de maio de 2025 às 09:58 - Atualizado há um dia

Na Serra, um adolescente de 14 anos foi apreendido Crédito: Divulgação PCES

Foi deflagrada, nesta terça-feira (27), no Espírito Santo e em mais 11 estados brasileiros a Operação Mão de Ferro II, ação nacional de combate a crimes cibernéticos. O objetivo foi cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão tendo como alvo redes que atuavam estimulando automutilação, divulgando pornografia infantil e fazendo ameaças e apologia ao nazismo pela internet. >

No Espírito Santo, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na Serra tendo como alvo um adolescente de 14 anos, estudante do 8º ano do ensino fundamental. Segundo a corporação, o garoto confessou envolvimento com os crimes investigados, mas nenhum material ilegal foi encontrado. Os arquivos, conforme divulgou a Polícia Civil, teriam sido apagados antes da chegada dos policiais.>

"Naquele momento ele já tinha pagado tudo aquilo que estava no celular. Então, por esse motivo, não conseguimos conduzi-lo à delegacia. Não havia, também, um mandado de internação para esse menor. Mas o importante é que ele confessou a autoria do crime. O material apreendido vai ser encaminhado à Polícia Científica para análise pericial e vamos tentar recuperar aquilo que foi apagado para conseguir corroborar nas investigações", disse o chefe da Divisão Patrimonial (DRCCP) e titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade.>

Quarto do menor apreendido durante operação na Serra Crédito: Divulgação PCES

A Operação Mão de Ferro II é coordenada pela Polícia Civil do Mato Grosso, em parceria com o Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. Ao todo, 22 mandados judiciais estavam sendo cumpridos durante as ações em todo país, incluindo pedidos de busca, prisão temporária e internação socioeducativa.>

As investigações apontam que os suspeitos integravam uma rede que atuava principalmente por aplicativos como WhatsApp, Telegram e Discord. Nessas plataformas, eram compartilhados conteúdos de violência extrema, mensagens com incentivo à automutilação e ameaças, muitas vezes direcionadas a adolescentes.>

O delegado Breno também falou da importância dos pais para identificar que os filhos podem ser vítimas desse tipo de crime. "Em vários casos as vítimas não relataram, no primeiro momento, aos pais, porque os pais apontavam o dedo e advertiam a criança ou adolescente (vítimas). Essas crianças ficam com medo de relatar e isso. Só em casos muito graves, acabam procurando a polícia. Então, os pais têm que ter diálogo dentro de casa sempre", disse. >

Os mandados foram cumpridos nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo.>

Os investigados poderão responder por crimes como indução ao suicídio, perseguição, ameaça, produção e divulgação de pornografia infantil, apologia ao nazismo e invasão de sistemas. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.>

Operação Mão de Ferro II: significado do nome A Polícia Civil do Espírito Santo divulgou uma explicação sobre o nome da Operação Mão de Ferro: "Representa a resposta firme, rigorosa e coordenada do Estado brasileiro no enfrentamento de crimes de alta gravidade praticados no ambiente digital, especialmente aqueles que atingem crianças e adolescentes. Simboliza o papel da lei e do sistema de segurança pública no combate à exploração digital, violência psicológica e à disseminação de conteúdos de ódio e autodestruição."

