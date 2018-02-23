Operação na divisa prende foragido que veio de SP para o ES

Um foragido da Justiça foi preso durante as primeiras 24 horas da Operação Égide no ES, realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR 101, divisa do estado com o Rio de Janeiro. O homem estava em um ônibus sentido Vitória.

O foragido foi preso nesta sexta (23), às 4h, no km 461 da BR 101, em Mimoso do Sul. Ele estava em um ônibus que faz a linha São Paulo X Vitória. Durante fiscalização dos passageiros, foi constatado que existia um mandado de prisão em aberto contra o acusado pelo crime de receptação.