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Operação na divisa prende foragido que veio de SP para o ES

O homem foi preso nesta sexta (23), às 4h, no km 461 da BR 101, em Mimoso do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 15:00

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 15:00

Policiais começam patrulhamento na divisa do Espírito Santo com o Rio Crédito: ARI MELO / TV GAZETA
Um foragido da Justiça foi preso durante as primeiras 24 horas da Operação Égide no ES, realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR 101, divisa do estado com o Rio de Janeiro. O homem estava em um ônibus sentido Vitória. 
O foragido foi preso nesta sexta (23), às 4h, no km 461 da BR 101, em Mimoso do Sul. Ele estava em um ônibus que faz a linha São Paulo X Vitória. Durante fiscalização dos passageiros, foi constatado que existia um mandado de prisão em aberto contra o acusado pelo crime de receptação.
O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim.
Operação na divisa prende foragido que veio de SP para o ES

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