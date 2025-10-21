Operação Bethânia

Operação mira grupo criminoso que age em Viana e regiões vizinhas

Quarta fase da ação do MPES mira grupo envolvido em tráfico, homicídios e lavagem de dinheiro; quatro suspeitos foram presos

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:00

MPES, Polícia Militar e SEJUS deflagram quarta fase da Operação Bethânia em Viana e municípios vizinhos Crédito: Divulgação MPES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou, nesta terça-feira (21), a quarta fase da Operação Bethânia, voltada ao combate de uma organização criminosa em Viana, com atuação também em cidades vizinhas. O grupo é investigado por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídios e posse e porte ilegais de armas e munições. A ação teve como objetivo cumprir sete mandados de prisão temporária e 31 de busca e apreensão em Viana, Vitória, Domingos Martins e Iconha. Até o momento, quatro pessoas foram presas – um já estava detido.

Segundo o MPES, o foco da operação é colher provas sobre as práticas ilícitas e executar os mandados judiciais contra os suspeitos. Durante as diligências, foram apreendidos dinheiro, drogas e diversos aparelhos celulares.

A operação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PM), da Secretaria da Justiça (Sejus) e do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES. As investigações seguem sob sigilo judicial, segundo o Ministério Público.

A ação mobilizou mais de 150 policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME), Batalhão de Ações com Cães (BAC), Forças Táticas do 1º, 4º e 7º Batalhões e das 11ª, 13ª e 16ª Companhias Independentes. Policiais penais da Sejus também participaram das buscas e prisões.

Drogas que foram apreendidas durante ação da Operação Bethânia Crédito: Divulgação MPES

