"Bastilha de Bob"

Operação mira aliança PCC–TCP e cumpre 27 mandados na Grande Vitória

Facções teriam firmado parceria para ampliar controle territorial; cinco suspeitos foram presos, um adolescente apreendido e dois mandados foram cumpridos contra detentos

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:52

Material apreendido durante terceira fase da Operação Bastilha de Bob Crédito: Divulgação MPES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a terceira fase da Operação Bastilha de Bob, que mira a atuação conjunta das facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Terceiro Comando Puro (TCP) em Vila Velha. A ação teve como foco cumprir 17 mandados de busca e apreensão e 10 de prisões temporárias. Até as 9h, cinco suspeitos foram presos, um adolescente apreendido e dois mandados de prisão foram cumpridos contra alvos que já estão no sistema prisional.

A operação visa apurar crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros delitos ligados ao comércio de entorpecentes em regiões estratégicas localizadas nos bairros Ulisses Guimarães, Balneário Ponta da Fruta e Barramares, em Vila Velha. A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central) e contou com apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, da Polícia Militar e da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Embora o foco da investigação seja a atuação das facções em bairros de Vila Velha, os mandados da terceira fase da operação, autorizados pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha, se estendem também a Cariacica e Guarapari. As equipes localizaram armas de fogo, carregadores, munições, drogas e dinheiro em espécie. Os órgãos não detalharam a quantidade, já que as diligências seguem em andamento.



Terceira fase da operação "Bastilha de Bob", realizada nesta terça (18) Crédito: Divulgação MPES

"Parceria" entre facções tem objetivo de ampliar controle territorial

A Operação Bastilha de Bob começou a partir de uma investigação do Gaeco, que identificou a expansão da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) em parceria com o Terceiro Comando Puro (TCP) em bairros de Vila Velha. Segundo o órgão, o grupo atuava no tráfico de drogas, porte ilegal de armas e outros crimes, para ampliar o controle territorial na chamada Região 5 do município.

A primeira fase da ação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e na prisão temporária de três investigados ligados às facções. Entre novembro de 2024 e março de 2025, a ação levou à apreensão de celulares, dinheiro e à prisão de suspeitos apontados como peças-chave na articulação criminosa. Um deles é Maxsuel Hipólito de Araujo, conhecido como “Bob” ou “Bob Esponja”, preso em Domingos Martins e considerado um dos responsáveis pela aliança entre PCC e TCP em Vila Velha.

As denúncias apresentadas contra Maxsuel e Victor Hugo Cleiber Lima foram aceitas pela Justiça, que também decretou as prisões preventivas. No caso de Victor Manoel da Silva Ferreira, menor de idade à época dos fatos, o processo foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude.

A segunda fase da operação foi deflagrada em maio de 2025, com buscas e prisões temporárias em Vila Velha e São Mateus. Até o momento, foram denunciados e tiveram a prisão preventiva decretada: Eltern Soares, Lucas de Almeida Bernardo, Ramon Oliveira Favoretto, Gabriel dos Santos Ferreira, André Novais Gambarini, Caio Luna Damaceno, Kayke Bastos da Silva, Kaio Rafael Pimentel dos Santos e Raique Conceição dos Santos. Também foram denunciados Renan de Jesus Cardozo e Kauã Loyola Nogueira, que ainda não foram encontrados.

Força-tarefa com quase 100 policiais

A operação mobilizou 96 policiais militares, entre equipes das Forças Táticas da 13ª, 11ª e 16ª companhias independentes e do 7º Batalhão, além de agentes do Batalhão de Missões Especiais (BME), Batalhão de Ações com Cães (BAC), Polícia Penal e setores de inteligência da PM e do MPES.

